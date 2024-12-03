В Перми состоялся межвузовский хакатон для вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы»

Так, команда Политеха представила проект «АСУ микроклимата кампуса „Будущее Пармы“. Система управляет микроклиматом с помощью искусственного интеллекта и способна сократить расходы на обслуживание и администрирование системы. По замыслу разработчиков, нейросеть сама будет определять параметры работы системы отопления или вентиляции, в зависимости от численности людей в помещении и температуры. По оценке экспертов, проект может быть востребован не только в межвузовском кампусе.