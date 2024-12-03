В Перми состоялся межвузовский хакатон для вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы»

Posted 3 декабря, 08:42
Published 3 декабря, 08:42
Modified 3 декабря, 08:44
Updated 3 декабря, 08:44
В Перми прошёл межвузовский хакатон для вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы». Более 200 студентов в течение двух дней работали в командах под руководством отраслевых экспертов над разработкой технических и ИТ-решений по заказным задачам, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Участники хакатона решали задачи по трем технологическим направлениям: современные агробиотехнологии, искусственный интеллект и беспилотные авиационные системы.
Победителями хакатона стали команды Пермского Политеха, Фармацевтической академии и Пермского ГАТУ. Они представили автоматизированную систему управления микроклиматом для межвузовского кампуса «Будущее Пармы», систему для патрулирования парковок в условиях города, а также занимались поиском способа получения доступного и качественного белка для агропромышленного комплекса.
Так, команда Политеха представила проект «АСУ микроклимата кампуса „Будущее Пармы“. Система управляет микроклиматом с помощью искусственного интеллекта и способна сократить расходы на обслуживание и администрирование системы. По замыслу разработчиков, нейросеть сама будет определять параметры работы системы отопления или вентиляции, в зависимости от численности людей в помещении и температуры. По оценке экспертов, проект может быть востребован не только в межвузовском кампусе.
Команда ПГАТУ представила чат-бот-агроконсультант на основе искусственного интеллекта «КормМастер». Приложение ведет расчет рациона и его стоимости для сельскохозяйственных животных и птицы, выдаёт рекомендации по кормлению, а также помогает в планировании кормления животных в хозяйствах любой мощности.
Участники хакатона из Пермского Политеха также представили программу-агроконсультант. Он представляет собой пользовательскую платформу для взаимодействия с нейросетью. В основу легла открытая языковая модель. Доработанная, на момент защиты, система умела находить дополнительную информацию к вопросу из профильной базы данных и дополнять вопрос дополнительной информацией для более точного ответа.