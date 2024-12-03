В Перми работникам «Гортранса» начнут платить надбавки

Posted 3 декабря, 09:02
Published 3 декабря, 09:02
Modified 3 декабря, 11:18
Updated 3 декабря, 11:18
Работникам МКУ «Гортранс» хотят платить больше. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
Предполагается, что с начала 2025 года установят ежемесячные надбавки в зависимости от условий работы: водителям автомобилей — 10-25% от оклада, старшим диспетчерам — 10-40% от оклада, диспетчеру — 10-30% от оклада.
Ранее сообщалось, что власти разработали меры для повышения привлекательности профессии водителя. Среди прочего, поднимался вопрос о введении бесплатного проезда в общественном транспорте водителям. Однако предложение решили исключить. Прокуратура заключила, что инициатива противоречит 44-ФЗ, создавая условия для нарушения Закона о защите конкуренции.