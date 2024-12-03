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Posted 3 декабря, 09:02

Published 3 декабря, 09:02

Modified 3 декабря, 11:18

Updated 3 декабря, 11:18

С начала 2025 года работникам «Гортранса» начнут платить надбавки

В Перми работникам «Гортранса» начнут платить надбавки

3 декабря 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney.

С начала 2025 года работникам «Гортранса» начнут платить надбавки

Размер надбавки составит от 10 до 40% от оклада в зависимости от условий работы.

Работникам МКУ «Гортранс» хотят платить больше. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Предполагается, что с начала 2025 года установят ежемесячные надбавки в зависимости от условий работы: водителям автомобилей — 10-25% от оклада, старшим диспетчерам — 10-40% от оклада, диспетчеру — 10-30% от оклада.

Ранее сообщалось, что власти разработали меры для повышения привлекательности профессии водителя. Среди прочего, поднимался вопрос о введении бесплатного проезда в общественном транспорте водителям. Однако предложение решили исключить. Прокуратура заключила, что инициатива противоречит 44-ФЗ, создавая условия для нарушения Закона о защите конкуренции.

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