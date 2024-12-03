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Posted 3 декабря, 06:34

Published 3 декабря, 06:34

Modified 3 декабря, 06:36

Updated 3 декабря, 06:36

Лыжероллерную трассу в Кировском районе Перми построит ООО «ТехДорГрупп»

В Перми заключили контракт на возведение лыжероллерной трассы

3 декабря 2024, 06:34
Фото: ideogram.ai.

Лыжероллерную трассу в Кировском районе Перми построит ООО «ТехДорГрупп»

Работы начнутся уже в мае.

Возведением лыжероллерной трассы в Перми займется ООО «ТехДорГрупп». Компания заключила контракт с МКУ «Управление технического заказчика». Подрядчик разработает проектную документацию, выполнит инженерные изыскания и построит сам объект.

Трасса для лыжероллеров будет находится в Кировском районе на ул. Агрономическая, 23. Ее протяженность составит 3 км, ширина — 6 м. Участок оснастят фонарями и трибунами на 100 мест. Вместимость составит 25 человек. Трасса будет предназначена для тренировок, соревнований и массовых катаний на лыжероллерах. Зимой здесь можно будет кататься на лыжах.

Работы на объекте должны начаться 1 мая 2025 года, а закончиться — 31 октября следующего года. Гарантия на объект устанавливается сроком на пять лет.

Напомним, ранее в Перми объявили торги на разработку проектной документации капитального ремонта экстрим-парка. Цена контракта — 1 млн 888 тыс. рублей. Судя по проектной документации, в парк войдут различные тренировочные зоны, а также детская и лаунж-зона.

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