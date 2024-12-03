В Перми заключили контракт на возведение лыжероллерной трассы

Трасса для лыжероллеров будет находится в Кировском районе на ул. Агрономическая, 23. Ее протяженность составит 3 км, ширина — 6 м. Участок оснастят фонарями и трибунами на 100 мест. Вместимость составит 25 человек. Трасса будет предназначена для тренировок, соревнований и массовых катаний на лыжероллерах. Зимой здесь можно будет кататься на лыжах.