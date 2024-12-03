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Posted 3 декабря, 08:02

Published 3 декабря, 08:02

Modified 3 декабря, 08:04

Updated 3 декабря, 08:04

В Перми заживо сгорел 70-летний пенсионер во время приготовления ужина

В Перми заживо сгорел пенсионер во время приготовления ужина

3 декабря 2024, 08:02
Фото: МЧС Прикамья.

В Перми заживо сгорел 70-летний пенсионер во время приготовления ужина

МЧС напоминает, что во время готовки следует быть осторожным.

В Перми заживо сгорел 70-летний пенсионер во время приготовления ужина. Мужчина налил масло на раскаленную сковороду и оно загорелось, в результате чего пламя перешло на его одежду, рассказали в МЧС Прикамья.

О возгорании экстренным службам стало известно 1 декабря в 00:35. На место происшествия приехали 12 пожарных и три единицы пожарной техники. Пожар происходил на четвертом этаже в трехкомнатной квартире многоквартирного дома.

Площадь пожара составила 0,1 кв. м. Ведомство предупреждает, что во время готовки нужно быть осторожным. Нельзя лить масло на раскаленную сковороду и воду в масло.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Меры безопасности#Гибель#Пассажир#Масло#Пожарная техника
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