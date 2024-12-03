В Перми заживо сгорел пенсионер во время приготовления ужина

Posted 3 декабря, 08:02
Published 3 декабря, 08:02
Modified 3 декабря, 08:04
Updated 3 декабря, 08:04
В Перми заживо сгорел 70-летний пенсионер во время приготовления ужина. Мужчина налил масло на раскаленную сковороду и оно загорелось, в результате чего пламя перешло на его одежду, рассказали в МЧС Прикамья.
О возгорании экстренным службам стало известно 1 декабря в 00:35. На место происшествия приехали 12 пожарных и три единицы пожарной техники. Пожар происходил на четвертом этаже в трехкомнатной квартире многоквартирного дома.
Площадь пожара составила 0,1 кв. м. Ведомство предупреждает, что во время готовки нужно быть осторожным. Нельзя лить масло на раскаленную сковороду и воду в масло.