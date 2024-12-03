В ВТБ сообщили об интеграции более 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

Posted 3 декабря, 14:35
Published 3 декабря, 14:35
Modified 3 декабря, 14:35
Updated 3 декабря, 14:35
Объединение банков начнется с автоматического перевода эскроу-счетов в мае 2025 года. Предполагается, что у клиентов РНКБ появится доступ к своим счетам через интернет-банк ВТБ. После завершения перевода эскроу-счетов в инфраструктуру ВТБ поэтапно начнут подключать остальные продукты и счета клиентов РНКБ. Это будет во втором полугодии 2025 года. Полностью процесс интеграции завершится в ноябре следующего года, сообщает inkazan.ru.
Как отметил Горшков, ВТБ и РНКБ начали готовиться к объединению, чтобы в следующем году для клиентов максимально комфортно и незаметно прошла процедура смены банков.
По информации ВТБ, осенью этого года клиентам РНКБ, проживающим в Крыму и Севастополе, стали более доступные продукты и сервисы ВТБ. Их оформили уже более 35 тысяч человек из этих регионов. Помимо этого, сейчас широко используется банкоматная сеть РНКБ, ВТБ и «Открытия», что повышает доступность банковских услуг для клиентов.