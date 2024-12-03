В ВТБ сообщили об интеграции более 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

По информации ВТБ, осенью этого года клиентам РНКБ, проживающим в Крыму и Севастополе, стали более доступные продукты и сервисы ВТБ. Их оформили уже более 35 тысяч человек из этих регионов. Помимо этого, сейчас широко используется банкоматная сеть РНКБ, ВТБ и «Открытия», что повышает доступность банковских услуг для клиентов.