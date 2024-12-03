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Posted 3 декабря, 14:35

Published 3 декабря, 14:35

Modified 3 декабря, 14:35

Updated 3 декабря, 14:35

В ВТБ сообщили об интеграции более 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

В ВТБ сообщили об интеграции более 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

3 декабря 2024, 14:35
Фото: 1MI.
В ВТБ рассказали о планах по интеграции более 2 млн розничных клиентов РНКБ в следующем году. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в преддверии форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал, как будет происходить процесс.

Объединение банков начнется с автоматического перевода эскроу-счетов в мае 2025 года. Предполагается, что у клиентов РНКБ появится доступ к своим счетам через интернет-банк ВТБ. После завершения перевода эскроу-счетов в инфраструктуру ВТБ поэтапно начнут подключать остальные продукты и счета клиентов РНКБ. Это будет во втором полугодии 2025 года. Полностью процесс интеграции завершится в ноябре следующего года, сообщает inkazan.ru.

Как отметил Горшков, ВТБ и РНКБ начали готовиться к объединению, чтобы в следующем году для клиентов максимально комфортно и незаметно прошла процедура смены банков.

По информации ВТБ, осенью этого года клиентам РНКБ, проживающим в Крыму и Севастополе, стали более доступные продукты и сервисы ВТБ. Их оформили уже более 35 тысяч человек из этих регионов. Помимо этого, сейчас широко используется банкоматная сеть РНКБ, ВТБ и «Открытия», что повышает доступность банковских услуг для клиентов.

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