Власти начали отбор авиаперевозчиков на рейс «Пермь — Минск»

Posted 3 декабря, 02:42
Published 3 декабря, 02:42
Modified 3 декабря, 02:55
Updated 3 декабря, 02:55
На прошлой неделе, 29 ноября, Минтранс Прикамья начал отбор авиаперевозчиков для выполнения регулярных рейсов по маршруту Пермь — Минск — Пермь. Всего предполагается осуществление 60 парных рейсов в следующем году, сообщается на официальном сайте ведомства.
Полеты будут выполняться со 2 апреля по 31 декабря 2025 года, по два парных рейса в неделю. Объем субсидии регионального бюджета составит 64,4 млн рублей. Отмечается, что авиакомпании не могут получать бюджетные средства для этих целей, в случае если они находятся в списках экстремистов или террористов.