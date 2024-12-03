Власти начали отбор авиаперевозчиков на рейс «Пермь — Минск»

Полеты будут выполняться со 2 апреля по 31 декабря 2025 года, по два парных рейса в неделю. Объем субсидии регионального бюджета составит 64,4 млн рублей. Отмечается, что авиакомпании не могут получать бюджетные средства для этих целей, в случае если они находятся в списках экстремистов или террористов.