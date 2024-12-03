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Posted 3 декабря, 02:42

Published 3 декабря, 02:42

Modified 3 декабря, 02:55

Updated 3 декабря, 02:55

Власти начали отбор авиаперевозчиков на рейс «Пермь — Минск»

Власти начали отбор авиаперевозчиков на рейс «Пермь — Минск»

3 декабря 2024, 02:42
Фото: Изображение Midjourney.
Размер субсидии — 64,4 млн рублей.

На прошлой неделе, 29 ноября, Минтранс Прикамья начал отбор авиаперевозчиков для выполнения регулярных рейсов по маршруту Пермь — Минск — Пермь. Всего предполагается осуществление 60 парных рейсов в следующем году, сообщается на официальном сайте ведомства.

Полеты будут выполняться со 2 апреля по 31 декабря 2025 года, по два парных рейса в неделю. Объем субсидии регионального бюджета составит 64,4 млн рублей. Отмечается, что авиакомпании не могут получать бюджетные средства для этих целей, в случае если они находятся в списках экстремистов или террористов.

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