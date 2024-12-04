Бастрыкин затребовал доклад по незаконному вывозу детей за рубеж из Прикамья

Posted 4 декабря, 05:06
Published 4 декабря, 05:06
Modified 4 декабря, 07:29
Updated 4 декабря, 07:29
Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад от руководителя Следкома Прикамья Дениса Головкина по ситуации с нелегальным вывозом детей заграницу. Информация об этом появилась в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
О противоправных фактах вывоза несовершеннолетних в другие страны было озвучено на федеральном канале. В нескольких субъектах России до сих пор работают некоммерческие организации, занимающиеся торговлей и перевозкой детей за рубеж. Следователи проводят проверку.
Доклады по данной проблеме представят руководства следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях.
В эфире телепередачи «Пусть говорят» шла речь о скандальной усыновительнице Надежде Фратти. В нулевых женщину обвинили в незаконной торговле за рубеж порядка 1260 детей. Путешествуя по удаленным регионам страны, она забирала несовершеннолетних из неблагополучных семей. Так, свыше 1200 малышей оказались в Италии. При этом найти их не представляется возможным. Одной из украденных стала Елена Ригони.
Фратти живет в Перми. По информации соцсетей, родилась женщина в 1953 году в Березниках. Также СМИ сообщают, что девочка была воспитанницей детского дома. Будучи взрослой, жила в городе Волжском Волгоградской области, работала крановщицей, дочь растила одна.
По версии следствия, провернуть в одиночку Надежда не могла. При обыске ее квартиры правоохранители нашли улики и на других подозреваемых, в числе которых оказались главврач Михайловского ребенка Антонина Текучева, директор Кировского детского дома Татьяна Чаплина и специалист областного комитета по образованию Валентина Герусова, получавших денежное вознаграждение за содействие.