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Posted 4 декабря, 05:06

Published 4 декабря, 05:06

Modified 4 декабря, 07:29

Updated 4 декабря, 07:29

Бастрыкин затребовал доклад по незаконному вывозу детей за рубеж из Прикамья

Бастрыкин затребовал доклад по незаконному вывозу детей за рубеж из Прикамья

4 декабря 2024, 05:06
Фото: sledcom.ru.
Сюжет
Дети
Продажей и перевозкой детей занимаются в нескольких регионах страны.

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад от руководителя Следкома Прикамья Дениса Головкина по ситуации с нелегальным вывозом детей заграницу. Информация об этом появилась в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

О противоправных фактах вывоза несовершеннолетних в другие страны было озвучено на федеральном канале. В нескольких субъектах России до сих пор работают некоммерческие организации, занимающиеся торговлей и перевозкой детей за рубеж. Следователи проводят проверку.

Доклады по данной проблеме представят руководства следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях.

В эфире телепередачи «Пусть говорят» шла речь о скандальной усыновительнице Надежде Фратти. В нулевых женщину обвинили в незаконной торговле за рубеж порядка 1260 детей. Путешествуя по удаленным регионам страны, она забирала несовершеннолетних из неблагополучных семей. Так, свыше 1200 малышей оказались в Италии. При этом найти их не представляется возможным. Одной из украденных стала Елена Ригони.

Фратти живет в Перми. По информации соцсетей, родилась женщина в 1953 году в Березниках. Также СМИ сообщают, что девочка была воспитанницей детского дома. Будучи взрослой, жила в городе Волжском Волгоградской области, работала крановщицей, дочь растила одна.

По версии следствия, провернуть в одиночку Надежда не могла. При обыске ее квартиры правоохранители нашли улики и на других подозреваемых, в числе которых оказались главврач Михайловского ребенка Антонина Текучева, директор Кировского детского дома Татьяна Чаплина и специалист областного комитета по образованию Валентина Герусова, получавших денежное вознаграждение за содействие.

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