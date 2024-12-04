Бастрыкин затребовал доклад по незаконному вывозу детей за рубеж из Прикамья

В эфире телепередачи «Пусть говорят» шла речь о скандальной усыновительнице Надежде Фратти. В нулевых женщину обвинили в незаконной торговле за рубеж порядка 1260 детей. Путешествуя по удаленным регионам страны, она забирала несовершеннолетних из неблагополучных семей. Так, свыше 1200 малышей оказались в Италии. При этом найти их не представляется возможным. Одной из украденных стала Елена Ригони.