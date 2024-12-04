Бывший депутат Заксобрания Пермского края вышел после отбытия срока

Posted 4 декабря, 12:02
Published 4 декабря, 12:02
Modified 4 декабря, 12:04
Updated 4 декабря, 12:04
Бывший исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и экс-депутат Заксобрания Прикамья Егор Заворохин отбыл назначенное ему наказание и освободился из заключения. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».
Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств завода в 2019 году. Напомним, что исполнительного директора организации осудили на 6,5 лет за участие в хищении денежных средств завода. Общий ущерб от совершения преступления составил 142 млн рублей.
В июле прошлого года он пытался обжаловать отказ об УДО, однако Пермский краевой суд оставил решение районного суда без изменения.
Наказание осужденный сначала отбывал в исправительной колонии №29 в Перми, затем в хозяйственном отряде СИЗО №1.
14 августа 2023 года арбитражный суд края признал Егора Заворохина несостоятельным. Основанием стала задолженность экс-депутата перед его шурином Сергеем Федорцом в 2,7 млн рублей.