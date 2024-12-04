properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 12:02

Published 4 декабря, 12:02

Modified 4 декабря, 12:04

Updated 4 декабря, 12:04

Бывший пермский депутат Егор Заворохин вышел на свободу после 5 лет заключения

Бывший депутат Заксобрания Пермского края вышел после отбытия срока

4 декабря 2024, 12:02
Фото: properm.ru.

Бывший пермский депутат Егор Заворохин вышел на свободу после 5 лет заключения

Сюжет
Возле кормушки
В заключении Егор Заворохин провел около пяти лет

Бывший исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и экс-депутат Заксобрания Прикамья Егор Заворохин отбыл назначенное ему наказание и освободился из заключения. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».

Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств завода в 2019 году. Напомним, что исполнительного директора организации осудили на 6,5 лет за участие в хищении денежных средств завода. Общий ущерб от совершения преступления составил 142 млн рублей.

В июле прошлого года он пытался обжаловать отказ об УДО, однако Пермский краевой суд оставил решение районного суда без изменения.

Наказание осужденный сначала отбывал в исправительной колонии №29 в Перми, затем в хозяйственном отряде СИЗО №1.

14 августа 2023 года арбитражный суд края признал Егора Заворохина несостоятельным. Основанием стала задолженность экс-депутата перед его шурином Сергеем Федорцом в 2,7 млн рублей.

Читайте также:
Юговские сыроделы попросили налоговую проверить своих конкурентовВсе больше пермяков отказывается от зарубежных туровВ Перми с начала года снесли более 50 самовольных построек
#Общество#Экономика#Возле кормушки#Пермь#Зид#Заворохин#Егор заворохин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика