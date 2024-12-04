Дома призрения. Как обеспечить одинокому старику достойный уход и не убить его

Posted 4 декабря, 05:20
Published 4 декабря, 05:20
Modified 4 декабря, 05:26
Updated 4 декабря, 05:26
После возбуждения уголовного дела и приостановления деятельности пансионата «Долголетие» в поселке Протасы возникает все больше вопросов, на которые нужно найти ответы. В том числе — насколько хорошо в Прикамье на сегодня организована стационарная помощь для стариков и инвалидов.
Из важного, что мы узнали во время подготовки материала. Когда за нарушения частный (да и государственный) дом престарелых закрывают, его постояльцев в первую очередь передают родным. И только «невостребованных» стариков переводят — или в больницу по состоянию здоровья, или в государственный интернат.
Даже если судить по обсуждениям истории с «Долголетием» в социальных сетях, мнения пермяков полярны. Одни винят во всем не чистых на руку организаторов частного пансионата. Другие — обвиняют в смерти родителей их детей, «сдавших родителей в дом престарелых». Истина же, как всегда, посередине. Попытались разобраться, а как исторически были устроены дома призрения — места, куда селили одиноких, инвалидов и юродивых.
Дома престарелых в дореволюционной России появились еще в конце XVIII века, основа закладывалась во время борьбы с бродягами при Петре Великом. Пермский губернский приказ общественного призрения Министерства внутренних дел в Перми был учрежден в 1781 году. Действовал под председательством наместника, затем — губернатора, с 1802 года состоял в ведении МВД. По приказу осуществлялся надзор за благотворительными, учебными и медицинскими заведениями, занимался проведением кредитных операций.
Дома призрения создавались в России по большей части на благотворительные деньги. Что касается Пермской губернии, богадельни создавались не только при храмах и монастырях, но и для «заводских пенсионеров» того времени. Например, Уральское Горное законодательство распространило в вотчине Строгановых правовые нормы по созданию приютов на владельцев горнозаводских округов. Тогда каждый заводоуправитель должен был создать дом призрения для получивших травмы на производстве и стариков.
Дома презрения, помимо ухода за старцами и увечными, имели достаточно большую хозяйственную самостоятельность. По принятым в России «Учреждении о губерниях» 1775 года и «Городовом положении» в 1785 году приютам позводили заниматься кредитными операциями, всю прибыль от них возвращалась дому призрения. Сюда же обязаны были отдавать благотворительные пожертвования все жители губерний, желающие помочь ближнему.
Помимо благотворительных и оборотных доходов, в казну приказов должны были поступать штрафные и пенные деньги с провинившихся жителей, комиссионные от продажи игральных карт, «апелляционные пошлины» из судов. Это происходило в том случае, если проситель обвинялся судом и не получал апелляции. Согласно отчету губернатора, общий капитал Пермскоrо приказа общественного призрения в 1861 году составил 508 837 рублей 9 копеек. В современных деньгах это более полумиллиарда рублей — так переводят курс открытые источники.
Подчиняющийся полиции указ о домах призрения был упразднен в 1870 году, функции передали губернскому земству. В Перми в конце XIX века в комитете по призрению состояли супруги губернаторов, известных купцов и состоятельных дворян. Тогда же был издан и указ, запрещающий подавать милостыню деньгами. Желающие могли приобрести книжку с талонами на питание, которые и нужно было подавать нищим: таким образом исключали злоупотребления на милостыне и трату подаяния на водку.
Самым известным в Перми домом призрения стал созданный вдовой купца и мецената Ивана Любимова Елизаветой Любимовой вдовий дом. Он открылся 10 декабря 1906 года на Слудской площади, на углу Ирбитской улицы и Торговой (сейчас улицы Советская и Александра Матросова). Любимова пожертвовала для строительства дома 40 тысяч рублей, а позже стала попечителем и председателем приюта для вдов. Для сравнения, на 20-30 тысяч рублей тогда можно было приобрести двухэтажный каменный особняк в центре Перми. Сейчас здесь располагается поликлиника краевого противотуберкулезного диспансера «Фтизиопульмонология». Удивительно, что по архитектуре современный пансионат в Протасах, ставший притчей во языцех, повторяет облик вдовьего дома Любимовой.
Большей частью благотворительность основывалась на меценатстве и религиозных канонах: сирые, старцы и убогие оберегались законом. В общественной морали, о чем много писал исследователь Владимир Герье, было почетно опекать тех, кто в этом нуждается. «Государственное призрение не может заменить общественного участия и живого человеческого сострадания, на котором основаны лучшие благотворительные практики», — утверждал ученый.
После революции благотворительная система домов призрения был разрушена, в областных центрах и крупных городах появились государственные дома престарелых. Первыми особыми пансионатами в 1922 году обеспечили научных работников в Петрограде и Москве, относящиеся к системе Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ). В них преимущественно поселялись вдовы известных ученых. Позднее были созданы пансионаты для ведомственных работников, попасть простому человеку в такое заведение было невозможно.
Сеть массовых домов престарелых начала активно развиваться уже в послевоенные годы. В 1967 году сеть начали расширять — особенно в союзных республиках. Было издано специальное постановление «О мерах по расширению сети домов для престарелых и инвалидов и улучшению бытовых условий в этих домах». Тогда же пансионаты начали профилировать в зависимости от типа заболеваний.
С 1 января 1968 году государство впервые установило расчетные денежные нормы на питание в домах для престарелых и инвалидов. В соответствии с торговым поясом они колебались от 84 до 1 рубля 11 копеек.
С 1978 года в зависимости от контингента проживающих дома-интернаты подразделяются на дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет и «Пансионат ветеранов труда».
Основной упор при их организации был сделан на медицинскую помощь одиноким старикам. Такие учреждения были двух типов: интернаты, куда помещали в основном одиноких пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе и инвалидов; пансионаты ветеранов труда для пожилых людей, которые отдали большую часть своей жизни деятельности на производстве.
Направление в дом престарелых было получить очень сложно: это делалось либо по решению ведомственного совета ветеранов, когда заслуженного работника обеспечивали местом в пансионате. Или место в интернате «пробивалось» через поликлинику и собес. Люди годами стояли в очереди на получение места в интернате, иногда покидая очередь в связи со смертью
В дом-интернат для престарелых и инвалидов принимались только престарелые граждане (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, а в дом-интернат для инвалидов только инвалиды I и II группы в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющие трудоспособных детей или родителей, обязанных по закону содержать их.
Таким образом исторически за последнее столетие в России сложилось негативное отношение к домам престарелых и тем, кто отправляет туда родственников. До революции 1917 года к одиноким старикам и увечным относились христиански-полюбовно, в городах пожилая прислуга могла претендовать на роль приживалок в зажиточных семьях, одинокие пожилые люди любых сословий могли прийти сами в благотворительные дома призрения, нищие обитали в монастырях и церковных приютах. На селе старики доживали свой век в семьях и также были уважаемы.
В советское время еще до Великой Отечественной, пансионаты для одиноких стариков были элитарными, туда могли попасть только представители номенклатуры, научные работники и культурные деятели. Однако в послевоенное время сначала была создана общая сеть домов престарелых, затем — сеть интернатов для стариков, освободившихся из заключения. Часто эти два учреждения существовали под одной крышей. В таком раскладе, если речь шла не о номенклатурном пансионате, то «сдать старика» в интернат становилось клеймом. По законодательству СССР и РСФСР, официально в домах престарелых содержали только одиноких, хотя в реальности и по блату находились лазейки.
В Перми самым известным в народе в семидесятые был дом престарелых в Пальниках. Аргументом в спорах того времени отцов и детей было выражение: «Вот свезёшь меня за пятый километр, и не буду мешать».
Сегодня в Пермском крае сеть государственных интернатов в большей степени построена на базе домов престарелых, созданных в советские годы. За последнее время был построен только один новый интернат в Перми — корпус краевого геронтологического центра на Лобвинской, 42.
Психологи утверждают, что обстоятельств и причин, побуждающих взрослых детей прибегать к помощи извне в вопросах заботы и ухода за престарелыми родителями может быть много. Безусловно, даже в последних громких историях о гибели стариков, каждый случай индивидуален. Так, нам известно, что ставшие потерпевшими по уголовным делам о гибели родных пермяки заключали договоры краткосрочного пребывания стариков в пансионате: необходимость ездить в командировки, делать ремонт в квартире. Потребность решать какие-то краткосрочные семейные задачи также может стать причиной для получения услуг в частном доме престарелых.
Это подтверждают и психологи: «Делать выводы об изменениях взглядов современного общества и молодого поколения на традиционные устои семьи и разрушении крепких детско-родительских отношений, по сравнению, например, с предыдущими поколениями, преждевременно. Современный молодой взрослый — человек многозадачный, часто с высокими амбициями и сложной логистикой исполнения жизненных планов», — говорит доцент кафедры психологии развития ПГНИУ, перинатальный и семейный психолог Лина Зарипова.
По мнению эксперта, такое поведение может обернуться гонкой за «успешным успехом», сопровождающейся хроническим стрессом, и тогда человек не в состоянии позаботиться даже о себе, не говоря уже о внимании к своим близким. Однако мы можем наблюдать иное — поиск баланса и посильного сочетания усилий в разных сферах жизни. Одной из таких жизненных забот является уход взрослых детей и внуков за старшим поколением.
Кроме того, в современном обществе тема одинокого старения и умирания в современном обществе табуирована: по данным Зариповой, запросов к психологу, связанных принятием решения в отношении этой задачи и разделения ответственности за жизнь близкого человека и его благополучие в преклонном возрасте немного. Вопрос этот может возникать в связи с желанием поддержать качество жизни «стариков» при сохранении своего темпа жизни, уровня социально-экономический и иной активности.
«Таким образом, навык заботиться может стать точкой роста для активной части населения», — утверждает Зарипова.
Во внимании нуждаются не только дети, как принято думать в первую очередь, но и лица преклонного возраста, рассуждает психолог. И зачастую нужных навыков, знаний в опыте зрелого человека не находится, или они крайне скудны. Взрослый человек вдруг становится беспомощным, бессильным, чувствует себя лицом к лицу к ситуации, к которой он не был готов. Или есть страх, что жизнь полностью поменяется, и я перестану принадлежать сам себе, «утонув» в помощи другому. И поэтому обратиться в службы, которые компетентны в этом вопросе представляется сначала единственно верным. Такая первоначальная профессиональная поддержка, консультация может стать ступенькой на пути повышения личного участия в помощи пожилым, этапом к пониманию: как это — заботиться о пожилом человеке. «Всегда ли это вопрос, связанный с обеспечением только режима дня или поддержания физического здоровья?» — задает риторический вопрос психолог.
И это нас всех выводит на вопросы высокого порядка, экзистенциальные переживания: в чем потребность старшего поколения? Тут важен поиск и осознание собственных ресурсов для помощи своим старшим членам семьи. Что с моей стороны будет наиболее ценным и важным в помощи и заботе, а какой уход помогут мне обеспечить специалисты и компетентные службы. «Это уже будет являться показателем включенности и зрелости поколения», — резюмирует психолог.
В постперестроечное время, особенно — с начала 2010-х годов, в России стали появляться частные пансионаты для инвалидов и пенсионеров. По нормативам они должны быть подотчетны ведомствам Министерства соцразвития, входить в реестры поставщиков социальных услуг и в обязательном порядке иметь медицинскую лицензию, выданную в регионе присутствия.
К слову, всерьез государство занялось организацией частных пансионатов для стариков только после серии ЧП и уголовных дел в разных регионах в 2023 году. Тогда Минтруд разработал проект об их лицензировании. За год документ не был принят, в сентябре 2024 года Минтруд РФ представил очередную версию законопроекта об обязательном лицензировании частных стационарных соцорганизаций, где проживают престарелые и инвалиды.
Если этот законопроект примут, то предприниматели не смогут спрятаться от проверок за Закон о неприкосновенности жилища. В этом случае органы пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора, смогут беспрепятственно проводить в пансионатах проверки. Их запретят размещать в многоквартирных жилых домах, а помещения для маломобильных граждан должны располагаться не выше первого этажа. Соискателями лицензии смогут стать как юрлица, так и ИП. Кроме того, нововведение уточняет полномочия федеральных и региональных властей в сфере лицензирования таких организаций.
До этого государство с 2017 года сподвигало частный бизнес к участию в организации системы сопровождения старости. Пансионаты по уходу за инвалидами и пожилыми людьми, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, с начали поддерживать в рамках национального проекта «Демография». На 2018 год по официальной статистике в России действовало 584 дома-интерната для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, в которых проживали свыше 79 тысяч человек. Как минимум каждый десятый государственный дом престарелых был построен не менее 70 лет назад и находился в аварийном состоянии.
По данным регионального Минсоца, в государственных учреждениях на сегодня услуги стационарного обслуживания получает 6874 человека. Как утверждают в ведомстве, статистика по частным пансионатам не ведется. Стоимость пребывания в частном или государственном пансионате сейчас примерно одинакова — около 1,5 тыс. рублей в сутки. Часть этих денег покрывается пенсией старика или инвалида.
В Пермском крае работает десять государственных учреждений стационарного социального обслуживания, из них пять центров соцобслуживания, четыре дома интерната для престарелых и инвалидов и один Центр социальной адаптации города Перми. В реестр поставщиков социальных услуг в регионе включено 14 организаций, предоставляющих стационарное обслуживание гражданам пожилого возраста и инвалидам, из них десять — государственные учреждения, четыре — негосударственные организации.
На данный момент в реестре нет ни одного из юрлиц, чья деятельность была в последнее время приостановлена. Это ООО «Рэмели», «Здоровье», «Долголетие», «Гармония» и «Изумруд». В разное время услуги по длительному пребыванию в здании в поселке Протасы оказывали данные ООО, с регистрацией в Кемерове, Новосибирске и Перми. В реестре есть только общества УК «Новолетие», «Незабудка», «Акцепт» и ИП Валентины Пауль в Чердыни. Формально связей с первой и второй групп компаний в открытых источниках усмотреть не удается.
Есть расхожая фраза: интернет помнит все. В этом случае не удаленные и однотипные сайты пансионатов «Рэмели», «Долголетие» и «Изумруд» нарисованы как под копирку. Еще их объединяет слово Perm в электронном адресе и адрес реальный: Протасы, 11 квартал, 16. Судя по информации на данных сайтах, пансионат «Рэмели» работал в этом здании до весны 2023 года, потом здесь услуги оказывали ООО «Изумруд» и ИП Алексей Горожанцев, а с 1 июня 2024 года — ООО «Долголетие».
По словам и потерпевших по уголовным делам, чьи родители погибли после короткого пребывания в пансионатах в Протасах, несмотря на смену «арендаторов» здания здесь не менялись мебель, большей частью — персонал. А те старики, кто находился на момент смены управления оставались здесь на прежних условиях, родственники просто перезаключали с другим юрлицом договор.
Участники событий утверждают, что по договору сибирские сетевые пансионаты платят значительно больший размер аренды дома в Протасах. Но подтвердить или опровергнуть это наличием транзакций между предприятиями следствию только предстоит.
Еще интересные совпадения. В конце 2022 года — начале 2023 года в Кемерове, Тюмени, Омске были возбуждены уголовные дела — в этих городах в сети «Рэмели» умирали старики, чаще всего — от обезвоживания и истощения. В 2023 году дела возбуждались уже и по другим компаниям — «Долголетию», «Здоровью», «Гармонии». Все эти юрлица зарегистрированы в Сибири — в Кемерове или Новосибирске и имеют общий первых учредителей, врачей-психиатров Артема Романенко и Дениса Зяблицева. Пермские «корни» есть только у «Изумруда».
Интересно другое. «Рэмели», на фоне расследований уголовных дел в Сибири, в Протасах сменяет «Изумруд», после гибели выпавшего из окна мужчины на смену «Изумруду» снова приходит предприятие Романенко — «Долголетие», даже несмотря на возбужденные в других регионах уголовные дела. Последнее юрлицо сразу после возбуждения уголовного дела меняет директора, общество возглавляет некая Оксана Бардакова. Перед этим силовики предъявляют обвинение управляющей пансионата — Татьяну Цыцеву.
Если изучить картотеки гражданских дел, то можно обнаружить, что и у Цыцевой, и у Бардаковой есть не единичные судебные решения по взысканию задолженностей, как перед банками, так и перед кредитными организациями. По информации журналиста Properm.ru от информированных собеседников среди силовиков, фигурантами уголовных дел, связанных с этой сетью пансионатов в Ульяновске, Новосибирске, Кемерове, Тюмени, Московской области — управляющие конкретным учреждением, имеющие значительные взыскания банков, и даже выселенные за долги из квартир.
По словам опрошенных журналистом Properm.ru пермяков, заключавших договоры на содержание стариков в этих пансионатах, рекомендации данным частным домам престарелых давали им сотрудники соцзащиты. На вопрос, были ли эти предприятия среди официальных поставщиков социальных услуг в реестре, в Минсоце нам ответили, что внесение в реестр — добровольное дело для организаторов пансионатов. И никаких «Изумрудов» — «Долголетий» за все периоды в документе не было.