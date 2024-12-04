Дома призрения. Как обеспечить одинокому старику достойный уход и не убить его

Во внимании нуждаются не только дети, как принято думать в первую очередь, но и лица преклонного возраста, рассуждает психолог. И зачастую нужных навыков, знаний в опыте зрелого человека не находится, или они крайне скудны. Взрослый человек вдруг становится беспомощным, бессильным, чувствует себя лицом к лицу к ситуации, к которой он не был готов. Или есть страх, что жизнь полностью поменяется, и я перестану принадлежать сам себе, «утонув» в помощи другому. И поэтому обратиться в службы, которые компетентны в этом вопросе представляется сначала единственно верным. Такая первоначальная профессиональная поддержка, консультация может стать ступенькой на пути повышения личного участия в помощи пожилым, этапом к пониманию: как это — заботиться о пожилом человеке. «Всегда ли это вопрос, связанный с обеспечением только режима дня или поддержания физического здоровья?» — задает риторический вопрос психолог.