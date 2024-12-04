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Posted 4 декабря, 12:34

Published 4 декабря, 12:34

Modified 4 декабря, 12:36

Updated 4 декабря, 12:36

Ефимов: На Рублево-Архангельской линии метро тоннель готов на три четверти

Ефимов: На Рублево-Архангельской линии метро тоннель готов на три четверти

4 декабря 2024, 12:34
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Готовность правого перегонного тоннеля между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Народное Ополчение» длиной в километр на Рублево-Архангельской ветке московского метро составляет свыше 75%.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, для завершения работ осталось пройти менее 250 метров. Оборудование, используемое на этом участке, ранее применялось в других значимых городских проектах. Также в столичном дептрансе подчеркнули, что одновременно с этим ведутся работы по прокладке тоннелей на других двух участках линии. Речь о перегонах между станциями «Шелепиха» и «Звенигородская», а также между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор». Подробности об этом сообщает mos.ru.

Представитель подрядчика отметил, что строительство каждого тоннеля требует почти ювелирной точности. Для бурения используется техника массой свыше 500 тонн, а отклонение от проектного маршрута не должно превышать 50 миллиметров.

Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр «Москва-Сити» с развивающейся зоной в Рублево-Архангельском. Открытие линии улучшит транспортное обслуживание для около одного миллиона жителей семи районов города.

Контроль за выполнением этих работ осуществляет Мосгосстройнадзор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро.

#Общество
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