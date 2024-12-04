Ефимов: На Рублево-Архангельской линии метро тоннель готов на три четверти

По его словам, для завершения работ осталось пройти менее 250 метров. Оборудование, используемое на этом участке, ранее применялось в других значимых городских проектах. Также в столичном дептрансе подчеркнули, что одновременно с этим ведутся работы по прокладке тоннелей на других двух участках линии. Речь о перегонах между станциями «Шелепиха» и «Звенигородская», а также между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор». Подробности об этом сообщает mos.ru.