Эксперты ВТБ прогнозируют рост рынка сбережений в 2025 году

Posted 4 декабря, 14:43
Published 4 декабря, 14:43
Modified 4 декабря, 14:43
Updated 4 декабря, 14:43
По информации, озвученной заместителем президента — председателя правления ВТБ Георгием Горшковым в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», абсолютное большинство накоплений граждане РФ хранят в национальной валюте. В этом году рыночный портфель розничных пассивов в рублях вырастет на 28% и составит 52,6 трлн рублей. В 2025 году рублевый портфель депозитных, накопительных и текущих счетов увеличится на 22,5% и превысит 64 трлн.
Отмечается, что темпы роста ВТБ превышают рыночные. В этом году портфель банковских розничных пассивов во всех валютах вырастет в 1,5 раза и составит 10,3 трлн. Из этих средств 9,6 трлн приходится на пассивы в национальной валюте. На будущий год в ВТБ планируют наращивание клиентских вложений на 30% (+3 трлн рублей), в результате чего совокупный объем пассивов физических лиц может достигнуть 13,3 трлн рублей, сообщает inkazan.ru.
Согласно заявлению Георгия Горшкова, в 2025 году рынок сбережений в Российской Федерации также будет демонстрировать активный рост. Однако в случае реализации планов Центробанка по смягчению ДКП его темпы снизятся. Падение инфляционного давления окажет влияние не только на ключевую ставку, но и на ставки по вкладам. Сейчас выгода от них настолько высока, что возникает желание одолжить побольше денег для размещения их на депозите. Тем не менее данное окно возможностей не продлится долго. Сейчас наступил оптимальный период для того, чтобы зафиксировать максимальные долгосрочные ставки.
Продуктовые предложения ВТБ с максимальными ставками по вкладам и накопительным счетам были предоставлены и клиентам «Открытия», которые в результате интеграции почти полностью перевели в ВТБ портфель сбережений, сумма которых превысила 940 млрд рублей. Данная цифра получена с учетом вкладов на балансе «Открытия». Они автоматически будут переведены в ВТБ по завершении срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.