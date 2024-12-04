Эксперты ВТБ прогнозируют рост рынка сбережений в 2025 году

Согласно заявлению Георгия Горшкова, в 2025 году рынок сбережений в Российской Федерации также будет демонстрировать активный рост. Однако в случае реализации планов Центробанка по смягчению ДКП его темпы снизятся. Падение инфляционного давления окажет влияние не только на ключевую ставку, но и на ставки по вкладам. Сейчас выгода от них настолько высока, что возникает желание одолжить побольше денег для размещения их на депозите. Тем не менее данное окно возможностей не продлится долго. Сейчас наступил оптимальный период для того, чтобы зафиксировать максимальные долгосрочные ставки.