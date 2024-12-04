Где в Перми жить хорошо? Выбираем квартиру с помощью большой семьи

За последние годы микрорайон ДКЖ преобразился так, что не узнать. Андрей Зырянов вырос в этом районе. «Всё очень изменилось, — говорит он. — Почти нет двухэтажных домов, на их месте выросли новые жилые комплексы. Но самое главное осталось — здесь всё рядом: лес, центр, университет, дом творчества „Юность“, в который я ходил будучи школьником. Это очень хороший микрорайон, он и спальный, и в то же время до центра города отсюда легко дойти пешком».