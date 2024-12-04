Где в Перми жить хорошо? Выбираем квартиру с помощью большой семьи

Posted 4 декабря, 10:26
Published 4 декабря, 10:26
Modified 4 декабря, 10:29
Updated 4 декабря, 10:29
За последние годы микрорайон ДКЖ преобразился так, что не узнать. Андрей Зырянов вырос в этом районе. «Всё очень изменилось, — говорит он. — Почти нет двухэтажных домов, на их месте выросли новые жилые комплексы. Но самое главное осталось — здесь всё рядом: лес, центр, университет, дом творчества „Юность“, в который я ходил будучи школьником. Это очень хороший микрорайон, он и спальный, и в то же время до центра города отсюда легко дойти пешком».
У Андрея и Татьяны Зыряновых шесть детей. Многодетные родители согласились поделиться советами по подбору квартиры в Перми с учетом потребностей современной семьи. Их выбор остановился на микрорайоне ДКЖ, жилом комплексе iLove. Главный плюс — отсюда можно не спеша дойти до центра города или до Черняевского леса. И дорога займет всего полчаса. До остановок общественного транспорта — пять минут пути.
Планы по застройке этой территории говорят о том, что место становится поистине уникальной городской средой. Построена многоуровневая развязка на улице Локомотивной, а улица Строителей преобразилась до неузнаваемости и стала современной магистралью.
В микрорайоне строится огромная спортивная арена, долгожданная пермяками площадка на 10,5 тыс. человек. Уже утвержден проект, за идентичность которого будет отвечать фасад из панелей, напоминающих чешуйки кедровой шишки. В новой арене планируют проводить хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию, а также волейболу и баскетболу. Главная арена рассчитана на десять тысяч зрителей, тренировочная — еще на 500. Также в здании разместятся универсальные спортивные залы, торговые точки, подземный паркинг, административные и технические помещения.
Жемчужиной микрорайона, да и всей Перми, уже стала новая, уникальная Пермская краевая специальная музыкальная школа. Самые младшие дети, близнецы Данил и Иван Зыряновы, ходят в подготовительный класс школы, учатся играть на флейтах, мечтают стать музыкантами. Школа дает не только музыкальное, но и общее образование, в ней работают высококвалифицированные педагоги, учатся талантливые дети. Будущие выпускники учебного учреждения после 11 класса выйдут и с аттестатами об образовании, и с профессией.
Рядом со школой находится жилой комплекс iLove, который идеально подходит для семей с детьми: во дворах размещены функциональные детские площадки, рассчитанные на детей разного возраста, на площадках — ровные долговечные и безопасные покрытия. В домах есть колясочные, дворы огорожены так, что забора как будто и нет, и в то же время он есть, и здесь без сомнения можно отпускать гулять детей одних, машин во дворах тоже нет.
«Очень классные детские площадки!» — заявили дети, гуляли два часа и уходить не хотели. Но надо было посмотреть квартиру. На лифте, пока обитом специальными покрытиями, чтобы не повредить во время переездов и ремонтов зеркала, поднялись на 15 этаж. А там… «Мы хотим здесь жить!» — закричали дети наперебой, выйдя на балкон на лестничной площадке дома на Барамзиной, 32в. От панорамы, которая открывается отсюда, захватывает дух. Полгорода как на ладони: бесконечно романтичные железнодорожные пути (причем поездов не слышно совсем), красавица Кама, мост через реку. Горизонт так далеко, что дышится сразу легче и свободнее.
В ЖК iLove система «умный дом», показания счетчиков снимаются автоматически. В квартирах очень удобная планировка и чистовая отделка по принципу «заезжай и живи»: широкий коридор, куда сразу можно встроить гардероб, везде сделаны натяжные потолки, установлены извещатели пожарной безопасности.
Отец большого семейства сразу отметил, что продуманы такие важные моменты как наличие розеток, где надо, и подвод воды и слива к стиральной машине. По словам Татьяны Зыряновой, особенно хорошо, что это большая квартира с отдельной просторной кухней, которая может совмещать в себе и кухню, и гостиную.
Ну, а дети есть дети, они «поговорили» по лейке для душа как по телефону, посмотрели на красивые виды из окна, поспрашивали о том, как регулируется тепло в квартире. И оценили жильё на сто из ста баллов. Любимец семьи — шпиц Горошек — согласен со всеми оценками и рекомендует выбирать квартиру в ЖК iLove.
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*Акция действует на все квартиры в сданном доме ЖК iLove при полной оплате без привлечения кредитных средств до 31.12.2024 года.
Застройщик: АО «Специализированный застройщик „КОРТРОС-Пермь“.
Стоимость и условия уточняйте на сайте i-loveperm.ru и в отделе продаж. Предложение не является публичной офертой.
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