Из-за теплой погоды пермяки рискуют остаться без ледового городка

«Действительно: тёплая погода может оказать неблагоприятное влияние на формирование объёмов льда. Тем не менее, уже сейчас в районе мыса Стрелка толщина его превышает 15 сантиметров. Следовательно, в местах заготовки льда — там, где течение воды минимальное — она ещё больше», — цитирует perm.aif.ru департамент культуры и молодежной политики.