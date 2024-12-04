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Posted 4 декабря, 07:37

Published 4 декабря, 07:37

Modified 4 декабря, 07:39

Updated 4 декабря, 07:39

Из-за теплой погоды пермяки рискуют остаться без ледового городка

Из-за теплой погоды пермяки рискуют остаться без ледового городка

4 декабря 2024, 07:37
Фото: скриншот из мультфильма «Холодное сердце» (0+).
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Ледовый городок
На водоемах города слишком мало льда.

Из-за теплой погоды на водоемах Пермского края сформировался довольно тонкий слой льда. Из-за нехватки «стройматериала» под угрозой оказался ледовый городок на эспланаде.

Ноябрь в Прикамье был теплее климатической нормы, и декабрь, как предполагают синоптики, тоже может быть таким же. Есть риск, что к началу строительства новогоднего городка в центре Перми толщина льда на водоемах будет недостаточной.

«Действительно: тёплая погода может оказать неблагоприятное влияние на формирование объёмов льда. Тем не менее, уже сейчас в районе мыса Стрелка толщина его превышает 15 сантиметров. Следовательно, в местах заготовки льда — там, где течение воды минимальное — она ещё больше», — цитирует perm.aif.ru департамент культуры и молодежной политики.

Однако отказываться от городка в планах нет. И его облик в мэрии менять не планируют. Если льда на водоемах Прикамья не хватит, подрядчики обычно организуют его доставку из более северных регионов.

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#Погода#Ледовый городок#Эспланада#Новый год#Аномальная погода
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