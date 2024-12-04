На Пермский край обрушится холодный воздух из Скандиавии

Средняя температура воздуха 1–3 декабря была выше климатической нормы на 5–8°С. 4 декабря ПРикамье будет под влиянием теплого сектора циклона. На территории региона пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и замерзающей мороси, ожидается гололедица на дорогах. Ветер умеренный юго-западный. Температурный фон составит в течение суток в Пермском крае от -4 до +1°С, в Перми днём — около 0°С.