На Пермский край обрушится холодный воздух из Скандиавии

Posted 4 декабря, 03:48
Published 4 декабря, 03:48
Modified 4 декабря, 03:50
Updated 4 декабря, 03:50
Завтра, 5 декабря, на Пермский край обрушится холодный воздух из Скандинавии. Температурный фон в течение суток окажется на уровне -6…-1°С, в Перми — -4…-2°С, сообщили в Пермском ЦГМС. Период аномально теплой погоды завершается уже сегодня.
Средняя температура воздуха 1–3 декабря была выше климатической нормы на 5–8°С. 4 декабря ПРикамье будет под влиянием теплого сектора циклона. На территории региона пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и замерзающей мороси, ожидается гололедица на дорогах. Ветер умеренный юго-западный. Температурный фон составит в течение суток в Пермском крае от -4 до +1°С, в Перми днём — около 0°С.