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Posted 4 декабря, 03:48

Published 4 декабря, 03:48

Modified 4 декабря, 03:50

Updated 4 декабря, 03:50

В Пермском крае заканчивается период аномально теплой погоды

На Пермский край обрушится холодный воздух из Скандиавии

4 декабря 2024, 03:48
Фото: properm.ru.

В Пермском крае заканчивается период аномально теплой погоды

Похолодание начнется уже сегодня.

Завтра, 5 декабря, на Пермский край обрушится холодный воздух из Скандинавии. Температурный фон в течение суток окажется на уровне -6…-1°С, в Перми — -4…-2°С, сообщили в Пермском ЦГМС. Период аномально теплой погоды завершается уже сегодня.

Средняя температура воздуха 1–3 декабря была выше климатической нормы на 5–8°С. 4 декабря ПРикамье будет под влиянием теплого сектора циклона. На территории региона пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и замерзающей мороси, ожидается гололедица на дорогах. Ветер умеренный юго-западный. Температурный фон составит в течение суток в Пермском крае от -4 до +1°С, в Перми днём — около 0°С.

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