Нытвенский округ остался с прежним главой

Posted 4 декабря, 09:05
Published 4 декабря, 09:05
Modified 4 декабря, 09:07
Updated 4 декабря, 09:07
Нытвенский городской округ возглавил Ринат Хаертдинов. Кандидатуру действующего главы поддержали депутаты местной Думы, сообщается в сообществе администрации муниципалитета.
К своим обязанностям Ринат Менсагирович приступит завтра, 5 декабря. Напомним, пост главы округа он занимает с сентября 2015 года. Ранее занимал пост первого замглавы районной администрации, работал в Минприроды Прикамья.
В мае текущего года сообщалось, что Хаертдинов может покинуть должность главы муниципалитета, срок его полномочий истекал в конце 2024 года. Издание Ura.ru отмечало, что у краевых властей были претензии к его работе.