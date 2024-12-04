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Posted 4 декабря, 09:05

Published 4 декабря, 09:05

Modified 4 декабря, 09:07

Updated 4 декабря, 09:07

Главой Нытвенского округа в Прикамье стал Ринат Хаертдинов

Нытвенский округ остался с прежним главой

4 декабря 2024, 09:05
Фото: VK Ринат Хаертдинов.

Главой Нытвенского округа в Прикамье стал Ринат Хаертдинов

Сюжет
Кадровые перестановки
Ранее СМИ сообщали, что к работе чиновника есть претензии со стороны краевой власти.

Нытвенский городской округ возглавил Ринат Хаертдинов. Кандидатуру действующего главы поддержали депутаты местной Думы, сообщается в сообществе администрации муниципалитета.

К своим обязанностям Ринат Менсагирович приступит завтра, 5 декабря. Напомним, пост главы округа он занимает с сентября 2015 года. Ранее занимал пост первого замглавы районной администрации, работал в Минприроды Прикамья.

В мае текущего года сообщалось, что Хаертдинов может покинуть должность главы муниципалитета, срок его полномочий истекал в конце 2024 года. Издание Ura.ru отмечало, что у краевых властей были претензии к его работе.

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#Кадровые перестановки#Перестановки в руководстве
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