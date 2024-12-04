Опасные открытые люки во дворе возмутили кемеровчан

Posted 4 декабря, 18:21
Published 4 декабря, 18:21
Modified 4 декабря, 18:23
Updated 4 декабря, 18:23
Жители Кемерова пожаловались на то, что в одном из дворов находятся открытые люки. Расположены колодцы за домом по Ленинградскому проспекту, 30, сообщает со ссылкой на соцсети VSE42.RU.
Недовольные жители поделились фотографиями, на которых видно, что люки прикрыты деревянными паллетами, однако, по мнению кемеровчан, под грузом снега они могут сломаться.
Горожане отметили, что совсем близко от люков находится тротуар, по которому ежедневно дети ходят в школу, также они рядом катаются с горки. Открытые колодцы при этом создают опасность и для детей, и для взрослых.