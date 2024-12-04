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Posted 4 декабря, 18:21

Published 4 декабря, 18:21

Modified 4 декабря, 18:23

Updated 4 декабря, 18:23

Опасные открытые люки во дворе возмутили кемеровчан

Опасные открытые люки во дворе возмутили кемеровчан

4 декабря 2024, 18:21
Фото: соцсети/VSE42.RU.
Неприятное открытие было сделано в одном из дворов по Ленинградскому проспекту.

Жители Кемерова пожаловались на то, что в одном из дворов находятся открытые люки. Расположены колодцы за домом по Ленинградскому проспекту, 30, сообщает со ссылкой на соцсети VSE42.RU.

Недовольные жители поделились фотографиями, на которых видно, что люки прикрыты деревянными паллетами, однако, по мнению кемеровчан, под грузом снега они могут сломаться.

Горожане отметили, что совсем близко от люков находится тротуар, по которому ежедневно дети ходят в школу, также они рядом катаются с горки. Открытые колодцы при этом создают опасность и для детей, и для взрослых.

#Происшествия#Кемерово
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