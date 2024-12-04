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Posted 4 декабря, 10:16

Published 4 декабря, 10:16

Modified 4 декабря, 10:19

Updated 4 декабря, 10:19

В Перми переименуют автобусную остановку «Художественная галерея»

Пермская галерея лишилась не только старого здания, но и прежней автобусной остановки

4 декабря 2024, 10:16
Фото: properm.ru.

В Перми переименуют автобусную остановку «Художественная галерея»

Сюжет
Пермская езда
Жители Перми могут выбрать новые названия для нескольких остановок

Жители Перми могут выбрать новые названия для нескольких автобусных остановок. Онлайн-голосование проводится на сайте «Госуслуги» до 18 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Голосования проходит за новые названия остановочных пунктов, наименования которых более не соответствуют их местоположению или имеют дублирующие названия. Речь идёт об остановочных пунктах «ВНИИБ», «Художественная галерея» и «Школа».

Так, для остановочного пункта «ВНИИБ», расположенного в Орджоникидзевском районе, предлагается три варианта: «Стадион „Бумажник“, „Аллея имени Владимира Шокина“ и „Улица Евгения Пузырева“.

В связи с переездом художественной галереи с перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Монастырской, предполагается переименование остановки «Художественная галерея». В этом случае пермякам предлагаются варианты «Соборная площадь», «Сквер имени Мамина-Сибиряка» и «Архиерейское подворье».

Кроме того, рассматривается возможность переименования остановочного пункта «Школа» в микрорайоне «Южный». Остановочные пункты с такими названиями уже существуют в Перми. Для исключения дублирования названий к выбору предлагаются варианты «Микрорайон Южный», «Гимназия имени Пинаевой», «Улица Днестровская», «Школа-интернат». Также пермяки могут предложить свои варианты для всех трёх остановочных пунктов.

Голосование продлится до 18 декабря, после чего результаты будут представлены на обсуждение членам Общественного совета по топонимике для принятия решения.

Проголосовать можно на портале «Госуслуги» или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».

В ноябре Городской Совет по топонимике Перми предложил переименовать две существующие улицы, а также дать названия четырем новым.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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