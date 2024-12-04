Пермская галерея лишилась не только старого здания, но и прежней автобусной остановки

Кроме того, рассматривается возможность переименования остановочного пункта «Школа» в микрорайоне «Южный». Остановочные пункты с такими названиями уже существуют в Перми. Для исключения дублирования названий к выбору предлагаются варианты «Микрорайон Южный», «Гимназия имени Пинаевой», «Улица Днестровская», «Школа-интернат». Также пермяки могут предложить свои варианты для всех трёх остановочных пунктов.