Пермяков оставят без телевидения и радио. Но ненадолго

Завтра в Добрянке перестанут вещать каналы РТРС-1 и РТРС-2, а также радио «Соль ФМ» 5 декабря в период с 10:00 до 18:00. Время отключения составит не более часа. Самое непродолжительное отключение телеканалов — максимум на 10 минут — РТРС-1 и РТРС-2 планируется в Александровске — 5 декабря с 13:00 до 14:00.