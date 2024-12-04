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Posted 4 декабря, 08:41

Published 4 декабря, 08:41

Modified 4 декабря, 08:44

Updated 4 декабря, 08:44

В Прикамье на следующей неделе планируются отключения теле- и радиовещания

Пермяков оставят без телевидения и радио. Но ненадолго

4 декабря 2024, 08:41
Фото: 1MI.

В Прикамье на следующей неделе планируются отключения теле- и радиовещания

Отключения ожидаются на неделе с 9 по 15 декабря.

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщает о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 9 по 15 декабря.

Так, запланированы следующие отключения:

  • Соликамск — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 11 декабря с 13:00 до 14:00;
  • Губаха — цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России 13 декабря с 14:00 до 15:00, не более 10 минут.

Завтра в Добрянке перестанут вещать каналы РТРС-1 и РТРС-2, а также радио «Соль ФМ» 5 декабря в период с 10:00 до 18:00. Время отключения составит не более часа. Самое непродолжительное отключение телеканалов — максимум на 10 минут — РТРС-1 и РТРС-2 планируется в Александровске — 5 декабря с 13:00 до 14:00.

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#Общество#Пермь#Радио#Телевидение
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