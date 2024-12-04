Под Юсьвой рыбак на снегоболотоходе провалился под лёд и утонул

В конце минувшей недели проведен выезд поисково-спасательной группы для водолазного поиска утонувшего рыбака. 28 ноября около 11:00 гражданин Б. уехал из своего домовладения на снегоболотоходе на рыбалку на реке Кама, вблизи поселка Городище, Юсьвинского МО. Однако, домой рыбак не вернулся. 30 ноября в 12:00 в 6 км от поселка Пожва, Юсьвинского МО на реке Кама был обнаружен снегоболотоход в перевернутом состоянии. Мужчина найден не был.