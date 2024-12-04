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Posted 4 декабря, 11:06

Published 4 декабря, 11:06

Modified 4 декабря, 11:09

Updated 4 декабря, 11:09

В Пермском крае рыбак утонул, провалившись под лёд на снегоболотоходе

Под Юсьвой рыбак на снегоболотоходе провалился под лёд и утонул

4 декабря 2024, 11:06
Фото: ВКонтакте/Пермская краевая служба спасения.

В Пермском крае рыбак утонул, провалившись под лёд на снегоболотоходе

Мужчину не могли найти два дня.

Рыбак провалился под лёд Камы под Юсьвой и утонул. Подробности трагедии сообщают в Пермской краевой службе спасения.

В конце минувшей недели проведен выезд поисково-спасательной группы для водолазного поиска утонувшего рыбака. 28 ноября около 11:00 гражданин Б. уехал из своего домовладения на снегоболотоходе на рыбалку на реке Кама, вблизи поселка Городище, Юсьвинского МО. Однако, домой рыбак не вернулся. 30 ноября в 12:00 в 6 км от поселка Пожва, Юсьвинского МО на реке Кама был обнаружен снегоболотоход в перевернутом состоянии. Мужчина найден не был.

В ходе водолазных работ спасателями Пермской краевой службы спасения было обнаружено тело утонувшего рыбака.

В средине ноября на реке Сива в Пермском крае два рыбака провалились под лед. Оба мужчины утонули.

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