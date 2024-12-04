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Posted 4 декабря, 06:31

Published 4 декабря, 06:31

Modified 4 декабря, 06:33

Updated 4 декабря, 06:33

Прокуратура проверит жалобы на дурно пахнущие матрасы в детской больнице Кунгура

Прокуратура проверит жалобы на дурно пахнущие матрасы в детской больнице Кунгура

4 декабря 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
Местная жительница пожаловалась на ужасные условия в стационаре.

Кунгурская городская прокуратура проверит информацию об ужасных условиях в детском стационаре. Ранее местная жительница пожаловалась в соцсетях на дурно пахнущие матрасы и подушки.

Мама маленького жителя Кунгура разместила пост, в которому рассказала, что в местном детском стационаре царит антисанитария. «От матрасов, так же как от подушек, вонь. Для того, чтобы разогреть смесь, приходилось бегать с третьего этажа на второй (как тут не подхватить еще какую-то заразу) или греть воду на батарее. Сообщили руководству больницы о проблеме, только тогда поставили на этаже микроволновую печь и ингалятор. Но микроволновка при работе очень сильно начинает пахнуть, а ингалятор не работает, хотя им должен пользоваться должен весь третий этаж (приходится покупать всем свои или брать из дома). Лекарства тоже не все есть», — цитирует женщину URA.RU.

Свою проверку по факту появившейся информации обещал провести краевой Минздрав. Также в ситуации будет разбираться прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного органа.

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#Детский мир#Медицина#Кунгур#Больница#Детская больница
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