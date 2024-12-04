Прокуратура проверит жалобы на дурно пахнущие матрасы в детской больнице Кунгура

Мама маленького жителя Кунгура разместила пост, в которому рассказала, что в местном детском стационаре царит антисанитария. «От матрасов, так же как от подушек, вонь. Для того, чтобы разогреть смесь, приходилось бегать с третьего этажа на второй (как тут не подхватить еще какую-то заразу) или греть воду на батарее. Сообщили руководству больницы о проблеме, только тогда поставили на этаже микроволновую печь и ингалятор. Но микроволновка при работе очень сильно начинает пахнуть, а ингалятор не работает, хотя им должен пользоваться должен весь третий этаж (приходится покупать всем свои или брать из дома). Лекарства тоже не все есть», — цитирует женщину URA.RU.