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Posted 4 декабря, 11:06

Published 4 декабря, 11:06

Modified 4 декабря, 11:08

Updated 4 декабря, 11:08

Жители трех районов Перми оставят без воды в ближайшие две недели

Стало известно, жители каких районов Перми останутся в ближайшие две недели без воды

4 декабря 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.

Жители трех районов Перми оставят без воды в ближайшие две недели

О плановых отключения сообщило «Новогор-Прикамье»

В Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах Перми пройдут плановые отключения воды. Информация об этом появилась на официальном сайте ООО «Новогор-Прикамье».

Свердловский район

Из-за аварийно-восстановительных работ без воды останутся дома №2 и №4 на ул. Чкалова с 16 декабря 9:00 до 17 декабря 9:00.

В эту пятницу, 6 декабря с 9:30 до 19:30, холодного водоснабжения не будет также на ул. Чкалова 14, 16, 18, 20, 22, 24, а также на ул. Льва Шатрова, 4, 6, 8, 10.

Индустриальный район

В субботу, 7 декабря, без холодную воду отключат в м/р Балатово: ул. 9 Мая, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 18а, 18б, 20, 22, 24; ул. Баумана, 17; ул. Мира, 28, 30, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 68, 68а; ул. Советской Армии, 28; ул. Чайковского, 33, 35.

Дзержинский район

Завтра, 5 декабря с 9:00, запланированы отключения холодного водоснабжения до 9:00 6 декабря в м/р Заимка на ул. Дзержинского, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 47, 50, 55, 59; ул. Сергея Данщина, 6, 6а; ул. Сухобруса, 1; ул. Трамвайная, 4.

Более, чем на сутки, пройдут отключения воды с 9:00 7 декабря до 10:00 8 декабря на ул. Монастырской, 161; ул. Толмачева, 17; ул. Якуба Коласа, 6, 10, 12.

На следующей неделе с 9:00 до 19:00 11 декабря, без холодной воды останутся жители домов на ул. Татьяны Барамзиной, 41, 43, 45, 70, 72 и на ул. Локомотивной, 8.

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#Вода#Индустриальный район#Свердловский район#Дзержинский район#Районы Перми#Отсутствие водоснабжения
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