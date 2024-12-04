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Posted 4 декабря, 10:25

Published 4 декабря, 10:25

Modified 4 декабря, 10:27

Updated 4 декабря, 10:27

Тысячи милых кроликов купят на обед белым мишкам в пермском зоопарке

Тысячи милых кроликов купят на обед белым мишкам в пермском зоопарке

4 декабря 2024, 10:25
Фото: properm.ru.
Сюжет
Зоопарк
За «деликатесы» для хищников заплатят более трех миллионов рублей.

Пермский зоопарк закупает живых кроликов для белых медведей. Всего запланированы две закупки общей стоимостью более 3 млн рублей.

Первая закупка под названием «поставка живых кроликов для белых медведей» была размещена еще в октябре. Начальная цена — 343 901 рублей. За эти деньги подрядчик должен предоставить 909 кг живых кроликов в возрасте двух-трех месяцев. Порода белая новозеландская и (или) калифорнийская. Согласно техзаданию, кроликов должны поставлять с января по декабрь 2025 года: понедельник — 5 голов (не менее 12 кг), среда — 2 головы (не менее 5 кг).

Вторая закупка предполагает покупку кроликов почти на 2,5 млн. На эти деньги зоопарк приобретет 6 тыс. 600 кг живых кроликов. Поставщик обязан привозить их так же с января по декабрь 2025 года: понедельник — 20 голов (не менее 50 кг), среда — 34 головы (не менее 85 кг). Победителем обоих конкурсов стал единственный участник — Пермяков Михаил Юрьевич.

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#Зоопарк#Пермский зоопарк#Белый медведь#Кролики
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