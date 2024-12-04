Тысячи милых кроликов купят на обед белым мишкам в пермском зоопарке

Первая закупка под названием «поставка живых кроликов для белых медведей» была размещена еще в октябре. Начальная цена — 343 901 рублей. За эти деньги подрядчик должен предоставить 909 кг живых кроликов в возрасте двух-трех месяцев. Порода белая новозеландская и (или) калифорнийская. Согласно техзаданию, кроликов должны поставлять с января по декабрь 2025 года: понедельник — 5 голов (не менее 12 кг), среда — 2 головы (не менее 5 кг).