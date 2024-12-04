Тысячи милых кроликов купят на обед белым мишкам в пермском зоопарке

Posted 4 декабря, 10:25
Published 4 декабря, 10:25
Modified 4 декабря, 10:27
Updated 4 декабря, 10:27
Пермский зоопарк закупает живых кроликов для белых медведей. Всего запланированы две закупки общей стоимостью более 3 млн рублей.
Первая закупка под названием «поставка живых кроликов для белых медведей» была размещена еще в октябре. Начальная цена — 343 901 рублей. За эти деньги подрядчик должен предоставить 909 кг живых кроликов в возрасте двух-трех месяцев. Порода белая новозеландская и (или) калифорнийская. Согласно техзаданию, кроликов должны поставлять с января по декабрь 2025 года: понедельник — 5 голов (не менее 12 кг), среда — 2 головы (не менее 5 кг).
Вторая закупка предполагает покупку кроликов почти на 2,5 млн. На эти деньги зоопарк приобретет 6 тыс. 600 кг живых кроликов. Поставщик обязан привозить их так же с января по декабрь 2025 года: понедельник — 20 голов (не менее 50 кг), среда — 34 головы (не менее 85 кг). Победителем обоих конкурсов стал единственный участник — Пермяков Михаил Юрьевич.