У Красавинского моста в Перми из-за нескольких ДТП образовалась пробка

Posted 4 декабря, 05:32
Published 4 декабря, 05:32
Modified 4 декабря, 05:34
Updated 4 декабря, 05:34
На Западном обходе недалеко от Красавинского моста произошли сразу несколько ДТП, из-за чего возникли пробки. Несколько автобусов отстали от графика.
Читатели Properm.ru предполагают, что причиной ДТП мог стать гололед. «Что на тротуаре, что на проезжей части один сплошной каток», — говорит жительница Закамска, ехавшая через Красавинский мост.
В департаменте транспорта сообщили, что автобусы №15, 60, 64 и 80 едут с опозданием.