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Posted 4 декабря, 05:32

Published 4 декабря, 05:32

Modified 4 декабря, 05:34

Updated 4 декабря, 05:34

У Красавинского моста в Перми из-за нескольких ДТП образовалась пробка

У Красавинского моста в Перми из-за нескольких ДТП образовалась пробка

4 декабря 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дтп
Несколько автобусов выбились из графика.

На Западном обходе недалеко от Красавинского моста произошли сразу несколько ДТП, из-за чего возникли пробки. Несколько автобусов отстали от графика.

Читатели Properm.ru предполагают, что причиной ДТП мог стать гололед. «Что на тротуаре, что на проезжей части один сплошной каток», — говорит жительница Закамска, ехавшая через Красавинский мост.

В департаменте транспорта сообщили, что автобусы №15, 60, 64 и 80 едут с опозданием.

Фото: скриншот Яндекс.Карты
#Дтп#Пермь#Пермские дороги#Дороги#Красавинский мост#Пробки
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