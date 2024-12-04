В 2024 году россияне получат 7 трлн рублей по депозитам и накопительным счетам

Posted 4 декабря, 10:21
Published 4 декабря, 10:21
Modified 4 декабря, 10:22
Updated 4 декабря, 10:22
«В этом году постоянно растущая ключевая ставка добавила азарта вкладчикам, заставляя аккумулировать все больше средств на вкладах. Мы видим, что такая стратегия — однозначно выигрышная. В этом году ВТБ выплатит своим вкладчикам и владельцам накопительных счетов рекордно высокие проценты — около 1 трлн рублей, из которых 800 млрд получат клиенты с депозитами. Это исторический максимум — втрое больше, чем мы выплатили в прошлом году», — отметил Дмитрий Брейтенбихер.
С начала текущего года количество открытых депозитов в портфеле ВТБ увеличилось на 25%, клиенты открыли в банке более 4,3 млн вкладов. Общий объем срочных депозитов в рублях в ВТБ с начала года увеличился более, чем в 1,5 раза — на 2,2 трлн рублей. Количество накопительных счетов выросло в этом году на 20% (в прошлом году рост составил 2%). С начала года клиенты открыли более 4,6 млн накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,6 трлн рублей.
В ходе интеграции с ВТБ портфель сбережений, переведенный из «Открытия», составил 940 млрд рублей. Эта цифра дана учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончанию срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением, пишет inkazan.ru.
«Интенсивный приток средств на банковские вклады обусловлен, в первую очередь, высоким уровнем ставок, которые держатся рекордно долго. Вложения клиентов оправданы, механизм защиты от роста инфляции работает», — добавил Дмитрий Брейтенбихер.
Он отметил, что налог на депозиты сохранится на уровне 13-15%, несмотря на увеличение дохода. Клиенты, которые интересуются также инвестиционными инструментами, могут воспользоваться налоговыми льготами за счёт индивидуального инвестиционного счета. Новый ИИС-3 позволяет получать ежегодный налоговый вычет до 88 тыс. руб., освобождает от налогов доход до 30 млн рублей, а также позволяет пополнять индивидуальный инвестиционный счёт без ограничений.
ВТБ напоминает, что при оценке итогового дохода клиенту из полученных процентов необходимо вычесть НДФЛ. Налогом облагаются только полученные проценты. При этом действует налоговый вычет, который за 2023 год составит 150 тысяч рублей, а проценты по депозитам, превышающие этот показатель, будут облагаться налогом по ставке 13%, если совокупный годовой доход налогоплательщика, в том числе по вкладам и счетам превысит 5 млн рублей по ставке 15%.