В МФЦ Пермского края разработали новый сервис «Навигатор внесудебного банкротства»

Подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке можно в любом офисе «Мои Документы». В случае, если человек подходит под условия признания банкротом, данные о нем в течение 3 рабочих дней будут внесены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента у человека прекращают начисляться пени и штрафы по задолженностям. При этом в течение 6 месяцев кредиторы гражданина могут подать заявление о введении в отношении его общей процедуры банкротства (судебной). Если в обозначенный период таких заявлений не поступило, человек признается банкротом.