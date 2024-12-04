В МФЦ Пермского края разработали новый сервис «Навигатор внесудебного банкротства»

Posted 4 декабря, 11:30
Published 4 декабря, 11:30
Modified 4 декабря, 11:32
Updated 4 декабря, 11:32
Зачастую гражданину бывает сложно разобраться, имеет ли он право на признание банкротом. Теперь сделать это стало проще. В многофункциональном центре Пермского кая разработали новый сервис «Навигатор внесудебного банкротства».
Платформа самопроверки доступна на сайте МФЦ Пермского края (https://bankrupt.mfc.permkrai.ru/), а также на гостевых компьютерах в секторах пользовательского сопровождения в филиалах «Мои Документы».
«Это простая форма, которая позволяет человеку быстро и удобно разобраться в подробностях процедуры внесудебного банкротства, узнать, имеются ли основания для признания гражданина финансово несостоятельным, какие документы необходимо собрать, получить формы документов с образцами их заполнения», — рассказал Сергей Кудымов, начальник управления информационных систем Пермского краевого МФЦ.
В помощь заявителям — различные инструкции. Например, по заполнению списка кредиторов, получению информации об исполнительном производстве на сайте ФССП России, проверке сведений о внесудебном банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и др.
Напомним, списать с себя законно долги во внесудебном порядке могут физические лица, имеющие непогашенные обязательства на сумму от 25 тысяч до 1 млн рублей. При этом в отношении заявителя уже должно быть окончено исполнительное производство, то есть судебные приставы не нашли у него ни недвижимости, ни автомобилей, ни денег на счетах, на которые можно обратить взыскание.
Подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке можно в любом офисе «Мои Документы». В случае, если человек подходит под условия признания банкротом, данные о нем в течение 3 рабочих дней будут внесены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента у человека прекращают начисляться пени и штрафы по задолженностям. При этом в течение 6 месяцев кредиторы гражданина могут подать заявление о введении в отношении его общей процедуры банкротства (судебной). Если в обозначенный период таких заявлений не поступило, человек признается банкротом.
За 11 месяцев 2024 года через МФЦ на внесудебное банкротство заявления подали 1232 жителя Прикамья, сообщили в пресс-службе учреждения.