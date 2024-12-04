В Перми два египтянина предстанут перед судом за совершение разбойного нападения

В середине декабря 2023 года обвиняемые (по предыдущим публикациям известно, что это египтяне, студенты одного из пермских вузов), находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Революции в Перми, встретили ранее незнакомого им 52-летнего местного жителя. Они напали на мужчину и нанесли ему удары ногами по телу и стеклянной бутылкой по голове, а также похитили у потерпевшего рюкзак, в котором находилось имущество на общую сумму свыше 30 тысяч рублей. Завладев похищенным, злоумышленники с места преступления скрылись.