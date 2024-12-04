properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 15:45

Published 4 декабря, 15:45

Modified 4 декабря, 15:47

Updated 4 декабря, 15:47

Два египтянина, напавших на пермяка, предстанут перед судом

В Перми два египтянина предстанут перед судом за совершение разбойного нападения

4 декабря 2024, 15:45
Фото: 1MI.

Два египтянина, напавших на пермяка, предстанут перед судом

Нападение произошло в центре Перми около года назад.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, 22 и 23 лет. Они обвиняются в разбое, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В середине декабря 2023 года обвиняемые (по предыдущим публикациям известно, что это египтяне, студенты одного из пермских вузов), находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Революции в Перми, встретили ранее незнакомого им 52-летнего местного жителя. Они напали на мужчину и нанесли ему удары ногами по телу и стеклянной бутылкой по голове, а также похитили у потерпевшего рюкзак, в котором находилось имущество на общую сумму свыше 30 тысяч рублей. Завладев похищенным, злоумышленники с места преступления скрылись.

Сейчас они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:
Вступил в силу приговор группировке русских хакеров из ПермиЧиновница и Mercedes. В Перми рассмотрели антикоррупционный иск прокуратурыПансионат «Долголетие» в Протасах опечатан приставами
#Происшествия#Общество#Суд#Пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика