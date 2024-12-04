В Перми два египтянина предстанут перед судом за совершение разбойного нападения

Posted 4 декабря, 15:45
Published 4 декабря, 15:45
Modified 4 декабря, 15:47
Updated 4 декабря, 15:47
Завершено расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, 22 и 23 лет. Они обвиняются в разбое, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
В середине декабря 2023 года обвиняемые (по предыдущим публикациям известно, что это египтяне, студенты одного из пермских вузов), находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Революции в Перми, встретили ранее незнакомого им 52-летнего местного жителя. Они напали на мужчину и нанесли ему удары ногами по телу и стеклянной бутылкой по голове, а также похитили у потерпевшего рюкзак, в котором находилось имущество на общую сумму свыше 30 тысяч рублей. Завладев похищенным, злоумышленники с места преступления скрылись.
Сейчас они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.