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Posted 4 декабря, 03:20

Published 4 декабря, 03:20

Modified 4 декабря, 03:23

Updated 4 декабря, 03:23

В Перми 3 декабря простились с бывшим главным архитектором города Тарасовым

Скончался бывший главный архитектор Перми Сергей Тарасов

4 декабря 2024, 03:20
Фото: Уральский филиал «РАЖВиЗ Ильи Глазунова».

В Перми 3 декабря простились с бывшим главным архитектором города Тарасовым

Ушел из жизни Тарасов 30 ноября.

В субботу, 30 ноября, из жизни ушел один из основателей и первый директор Уральского филиала «РАЖВиЗ Ильи Глазунова» Сергей Тарасов. Прощание с мужчиной прошло 3 декабря, сообщается на сайте вуза.

Родился Сергей Тарасов в 1954 году. После окончания Горьковского инженерно-строительного института работал в сфере архитектуры. С 1970 по 1997 голы занимал пост главного архитектора Перми, а также исполнял обязанности члена Союза архитекторов России. В период с 1991 по 2003 год Тарасов был директором Уральского филиала «Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова».

В 1994–2003 гг. был руководителем учрежденной А. С. Терёхиным кафедры архитектуры. «Сергей Иванович Тарасов работал в полном согласии с основателем академии, Народным художником СССР Ильёй Сергеевичем Глазуновым, снискал заслуженное уважение студентов и сотрудников Уральского филиала „РАЖВиЗ Ильи Глазунова“. Память о Сергее Ивановиче Тарасове навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в пресс-службе учебного заведения.

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