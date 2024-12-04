Скончался бывший главный архитектор Перми Сергей Тарасов

Posted 4 декабря, 03:20
Published 4 декабря, 03:20
Modified 4 декабря, 03:23
Updated 4 декабря, 03:23
В субботу, 30 ноября, из жизни ушел один из основателей и первый директор Уральского филиала «РАЖВиЗ Ильи Глазунова» Сергей Тарасов. Прощание с мужчиной прошло 3 декабря, сообщается на сайте вуза.
Родился Сергей Тарасов в 1954 году. После окончания Горьковского инженерно-строительного института работал в сфере архитектуры. С 1970 по 1997 голы занимал пост главного архитектора Перми, а также исполнял обязанности члена Союза архитекторов России. В период с 1991 по 2003 год Тарасов был директором Уральского филиала «Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова».
В 1994–2003 гг. был руководителем учрежденной А. С. Терёхиным кафедры архитектуры. «Сергей Иванович Тарасов работал в полном согласии с основателем академии, Народным художником СССР Ильёй Сергеевичем Глазуновым, снискал заслуженное уважение студентов и сотрудников Уральского филиала „РАЖВиЗ Ильи Глазунова“. Память о Сергее Ивановиче Тарасове навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в пресс-службе учебного заведения.