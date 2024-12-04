Скончался бывший главный архитектор Перми Сергей Тарасов

Родился Сергей Тарасов в 1954 году. После окончания Горьковского инженерно-строительного института работал в сфере архитектуры. С 1970 по 1997 голы занимал пост главного архитектора Перми, а также исполнял обязанности члена Союза архитекторов России. В период с 1991 по 2003 год Тарасов был директором Уральского филиала «Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова».