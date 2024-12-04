properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 16:28

Published 4 декабря, 16:28

Modified 4 декабря, 16:31

Updated 4 декабря, 16:31

В Перми из-за аварии трамвай маршрута №5 остановилось движение транспорта

В Перми сошел с рельсов трамвай маршрута №5

4 декабря 2024, 16:28
Фото: properm.ru.

В Перми из-за аварии трамвай маршрута №5 остановилось движение транспорта

Сюжет
Пермская езда
У вагона вылетели стёкла, но пострадавших в результате аварии нет.

Сегодня в Перми, около 17:45 на ул. Петропавловской произошел сход с рельсов вагона трамвая, следующего по маршруту №5. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.

При сходе с трамвая рельсов никто не пострадал. Аварийная бригада работает на месте для устранения неполадок и выявления причин.

В краевой Госавтоинспекции также уточнили, что в результате происшествия у электротранспорта были повреждены стекла. Пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Утром 3 декабря, задымился салон автобуса 14-го маршрута, сообщил читатель Properm.ru. По словам мужчины, это случилось примерно в 8:25, между остановками ДКЖ и «Хохрякова» в направлении центра.

#Происшествия#Пермская езда#Авария#Общественный транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика