В Перми сошел с рельсов трамвай маршрута №5

Posted 4 декабря, 16:28
Published 4 декабря, 16:28
Modified 4 декабря, 16:31
Updated 4 декабря, 16:31
Сегодня в Перми, около 17:45 на ул. Петропавловской произошел сход с рельсов вагона трамвая, следующего по маршруту №5. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.
При сходе с трамвая рельсов никто не пострадал. Аварийная бригада работает на месте для устранения неполадок и выявления причин.
В краевой Госавтоинспекции также уточнили, что в результате происшествия у электротранспорта были повреждены стекла. Пострадавших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Утром 3 декабря, задымился салон автобуса 14-го маршрута, сообщил читатель Properm.ru. По словам мужчины, это случилось примерно в 8:25, между остановками ДКЖ и «Хохрякова» в направлении центра.