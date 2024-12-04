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Posted 4 декабря, 14:51

Published 4 декабря, 14:51

Modified 4 декабря, 14:54

Updated 4 декабря, 14:54

В Прикамье качество коммунальных услуг улучшилось для 7,5 тысяч человек

В Прикамье качество коммунальных услуг улучшилось для 7,5 тысяч человек

4 декабря 2024, 14:51
Фото: министерство жилищно-коммунального хозяйства Прикамья.
Это стало возможным благодаря федеральной поддержке.

В этом году в Прикамье завершили капитальный ремонт инженерных сетей общей протяженностью 60,8 км. Работы велись благодаря программе модернизации коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда развития территорий, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В результате качество коммунальных услуг улучшилось для 7,5 тыс. человек.

  • Ощутили улучшение в селах Печмень, Барда и Брюзли Бардымского округа, где благодаря программе отремонтировали аварийные участки сетей водоснабжения общей протяженностью 43,1 км.
  • В поселке Всесвятский Чусовского городского округа модернизировали 6,8 км сетей теплоснабжения.
  • В Чайковском городском округе провели капитальный ремонт водоводов общей протяженностью 3,7 км.
  • В Чернушке отремонтировали 7,2 км тепловых сетей.

Всего в регионе по этой программе с 2023 года обновили порядка 100 км инженерных сетей, что улучшило качество коммунальных услуг для 12,2 тыс. жителей Прикамья. В настоящее время продолжаются работы еще на ряде объектов.

Также за средства краевого и местных бюджетов обновлены сети водоснабжения в западной части Верещагино и рабочем посёлке Углеуральский, заменены самые аварийные участки тепломагистралей в Соликимске, капитально отремонтированы сети водоотведения в Кунгуре и Осе.

«Планомерно обновляем всю коммунальную инфраструктуру — и котельные, и сети. Привлекаем различные источники финансирования. Региону оказывается поддержка федерального бюджета, которая позволила значительно продвинуться в обновлении сетевого хозяйства. Главное, чтобы эти качественные изменения почувствовали люди, чтобы в их домах было тепло и комфортно», — подчёркивал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

#Экономика#Жкх
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