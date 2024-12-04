В Прикамье качество коммунальных услуг улучшилось для 7,5 тысяч человек

Posted 4 декабря, 14:51
Published 4 декабря, 14:51
Modified 4 декабря, 14:54
Updated 4 декабря, 14:54
В этом году в Прикамье завершили капитальный ремонт инженерных сетей общей протяженностью 60,8 км. Работы велись благодаря программе модернизации коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда развития территорий, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
В результате качество коммунальных услуг улучшилось для 7,5 тыс. человек.
Всего в регионе по этой программе с 2023 года обновили порядка 100 км инженерных сетей, что улучшило качество коммунальных услуг для 12,2 тыс. жителей Прикамья. В настоящее время продолжаются работы еще на ряде объектов.
Также за средства краевого и местных бюджетов обновлены сети водоснабжения в западной части Верещагино и рабочем посёлке Углеуральский, заменены самые аварийные участки тепломагистралей в Соликимске, капитально отремонтированы сети водоотведения в Кунгуре и Осе.
«Планомерно обновляем всю коммунальную инфраструктуру — и котельные, и сети. Привлекаем различные источники финансирования. Региону оказывается поддержка федерального бюджета, которая позволила значительно продвинуться в обновлении сетевого хозяйства. Главное, чтобы эти качественные изменения почувствовали люди, чтобы в их домах было тепло и комфортно», — подчёркивал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.