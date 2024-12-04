В Прикамье качество коммунальных услуг улучшилось для 7,5 тысяч человек

«Планомерно обновляем всю коммунальную инфраструктуру — и котельные, и сети. Привлекаем различные источники финансирования. Региону оказывается поддержка федерального бюджета, которая позволила значительно продвинуться в обновлении сетевого хозяйства. Главное, чтобы эти качественные изменения почувствовали люди, чтобы в их домах было тепло и комфортно», — подчёркивал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.