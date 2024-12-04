В самом центре Перми откроется кафе узбекской кухни

Posted 4 декабря, 10:16
Published 4 декабря, 10:16
Modified 4 декабря, 10:18
Updated 4 декабря, 10:18
На центре Перми откроется кафе восточной кухни «Барака», сообщает ИА «Текст». Заведение будет находиться на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Петропавловская. До этого там работало кафе «В движении».
В заведении гостям предлагают узбекский плов, лагман, манты и шашлык, осуществляется доставка в разные районы города. Располагается заведение сети на ул. Ласьвинской, 32.
Ранее сообщалось, что в торгово-развлекательном центре «Семья» открылось кафе «Восток-папа». Для этого зону фудкорта расширили на 10%.