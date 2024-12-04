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Posted 4 декабря, 10:16

Published 4 декабря, 10:16

Modified 4 декабря, 10:18

Updated 4 декабря, 10:18

В Перми на Комсомольском проспекте откроется кафе сети узбекской кухни «Барака»

В самом центре Перми откроется кафе узбекской кухни

4 декабря 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми на Комсомольском проспекте откроется кафе сети узбекской кухни «Барака»

Кафе разместится на перекрестке Компроса и ул. Петропавловская.

На центре Перми откроется кафе восточной кухни «Барака», сообщает ИА «Текст». Заведение будет находиться на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Петропавловская. До этого там работало кафе «В движении».

В заведении гостям предлагают узбекский плов, лагман, манты и шашлык, осуществляется доставка в разные районы города. Располагается заведение сети на ул. Ласьвинской, 32.

Ранее сообщалось, что в торгово-развлекательном центре «Семья» открылось кафе «Восток-папа». Для этого зону фудкорта расширили на 10%.

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#Пермь#Кафе#Комсомольский проспект#Шашлык#Петропавловская улица
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