В ВТБ отметили сокращение доли наличных у россиян до исторического минимума

По информации, озвученной Георгием Горшковым, общий портфель сбережений розничных клиентов банков в текущем году превысит 56 трлн рублей. Специалист отмечает, что изменение структуры накоплений россиян объясняется высоким уровнем ставок по вкладам в рублях. Доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, исключая пенсионные и страховые продукты, снизилась до 15%, что стало историческим минимумом за последние шесть лет. Ожидается, что до конца года около 350 млрд рублей переведут на банковские счета. Так российские граждане смогут обезопасить свои накопления от инфляции и получить рекордный доход.