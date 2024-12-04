В ВТБ отметили сокращение доли наличных у россиян до исторического минимума

Posted 4 декабря, 15:56
Published 4 декабря, 15:56
Modified 4 декабря, 15:57
Updated 4 декабря, 15:57
По информации, озвученной Георгием Горшковым, общий портфель сбережений розничных клиентов банков в текущем году превысит 56 трлн рублей. Специалист отмечает, что изменение структуры накоплений россиян объясняется высоким уровнем ставок по вкладам в рублях. Доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, исключая пенсионные и страховые продукты, снизилась до 15%, что стало историческим минимумом за последние шесть лет. Ожидается, что до конца года около 350 млрд рублей переведут на банковские счета. Так российские граждане смогут обезопасить свои накопления от инфляции и получить рекордный доход.
Эксперты ВТБ прогнозируют, что в 2024 году жители РФ избавятся от значительной части наличной иностранной валюты. Ожидаемое снижение в 3,2–3,5 млрд долларов в значительной мере превышает сокращение на 500 млн долларов в минувшем году. Это объясняется ростом ставок по вкладам в рублях, которые становятся более выгодными для россиян. Об этом сообщает 56orb.ru.
Рынок розничных пассивов РФ увеличится на 26% и составит 56,4 трлн рублей. В этом году в ВТБ ожидают увеличения объема вложений розничных клиентов в 1,5 раза — до 10,3 трлн рублей, 9,6 трлн из которых придется на рублевые вклады.
Для клиентов ВТБ и банка «Открытие» 2024 год ознаменован завершением процесса интеграции, в результате которого новые клиенты получат доступ к расширенной продуктовой линейке ВТБ.