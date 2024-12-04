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Posted 4 декабря, 12:39

Published 4 декабря, 12:39

Modified 4 декабря, 12:41

Updated 4 декабря, 12:41

В Перми не будет траурных мероприятий к годовщине трагедии в «Хромой лошади»

Власти не запланировали траурные мероприятия к годовщине пожара в «Хромой лошади»

4 декабря 2024, 12:39
Фото: properm.ru.

В Перми не будет траурных мероприятий к годовщине трагедии в «Хромой лошади»

Сюжет
Хромая лошадь
В прошлые годы родственников умерших хотя бы возили на Северное кладбище.

Завтра, 5 декабря, в 15-ю годовщину пожара в клубе «Хромая лошадь», в Перми не планируется никаких траурных мероприятий. Об этом сообщили порталу Properm.ru в пресс-службе мэрии.

Раньше, даже годом ранее, для родственников погибших организовывали выезд автобуса на Северное кладбище. В этом году подвоз не планируется. Впрочем, пермяки все равно будут возлагать цветы к памятнику погибшим в клубе «Хромая лошадь» в Сквере уральских добровольцев.

Трагедия в клубе «Хромая лошадь» произошла уже почти 15 лет назад, 5 декабря 2009 года. Та ночь унесла жизни 156 человек. Причиной пожара стало использование пиротехники в помещении и нарушение правил пожарной безопасности и строительных норм. В 2013 году суд приговорил владельца клуба Анатолия Зака к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Бизнесмен освободился в сентябре 2018 года из-за закона, приравнивающего день в СИЗО к полутора дням в колонии. В итоге исполнительный директор Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов, пиротехники Игорь и Сергей Дербеневы, инспекторы краевого Госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева были приговорены к срокам от четырех лет до девяти лет и 10 месяцев лишения свободы. Также весной 2012 года к 6,5 годам заключения был приговорен совладелец клуба Константин Мрыхин, этапированный из Испании в Россию.

#Общество#Пермь#Хромая лошадь#Память#Хромая лощадь
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