ВТБ на треть нарастил количество активных розничных клиентов

Горшков отметил, что в 2024 году конкуренция в банковском секторе резко возросла. Пользователи могут осуществлять переводы десятков миллионов рублей без комиссии всего в один клик. Процесс смены банка с сохранением всех депозитов по простоте можно сравнить с приготовлением кофе. ВТБ не только укрепил свои позиции, но и привлек почти 6 миллионов новых клиентов за год, установив собственный рекорд. В настоящий момент ВТБ обслуживает почти каждого третьего экономически активного россиянина, а его клиенты по итогам года смогут получить до 1 триллиона рублей в виде процентов по депозитам и накопительным счетам. Банк вложил в программу лояльности вдвое больше средств и увеличил охват выездного сервиса до 100 миллионов человек. Это позволяет говорить о том, что первый год реализации новой стратегии ВТБ вместе со своими клиентами заканчивает весьма успешно.