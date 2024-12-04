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Posted 4 декабря, 17:14

Published 4 декабря, 17:14

Modified 4 декабря, 17:14

Updated 4 декабря, 17:14

ВТБ на треть нарастил количество активных розничных клиентов

ВТБ на треть нарастил количество активных розничных клиентов

4 декабря 2024, 17:14
Фото: 1MI.
На 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, сообщил, что в 2024 году банк ожидает, что его база пополнится 5,7 миллиона клиентов-физлиц, а рост числа активных розничных пользователей удвоится по сравнению с 2023 годом.

К концу декабря ВТБ будет обслуживать 25 миллионов активных клиентов, что станет беспрецедентным достижением в истории банка. Об этом пишет newsnn.ru.

Горшков отметил, что в 2024 году конкуренция в банковском секторе резко возросла. Пользователи могут осуществлять переводы десятков миллионов рублей без комиссии всего в один клик. Процесс смены банка с сохранением всех депозитов по простоте можно сравнить с приготовлением кофе. ВТБ не только укрепил свои позиции, но и привлек почти 6 миллионов новых клиентов за год, установив собственный рекорд. В настоящий момент ВТБ обслуживает почти каждого третьего экономически активного россиянина, а его клиенты по итогам года смогут получить до 1 триллиона рублей в виде процентов по депозитам и накопительным счетам. Банк вложил в программу лояльности вдвое больше средств и увеличил охват выездного сервиса до 100 миллионов человек. Это позволяет говорить о том, что первый год реализации новой стратегии ВТБ вместе со своими клиентами заканчивает весьма успешно.

В соответствии с планами ВТБ к концу декабря ожидается переход около 2,5 миллиона розничных клиентов банка «Открытие». При этом 80% из них воспользовались функцией онлайн-перехода, которая позволяет перевести все свои средства в ВТБ в один клик.

В условиях роста ключевой процентной ставки и снятия ограничений на переводы через систему быстрых платежей финансовые учреждения, включая ВТБ, усиливают конкурентную борьбу за клиентов, предлагая более выгодные условия по депозитам и усовершенствованные программы лояльности. В настоящее время клиенты принимают во внимание не только ценовые предложения, но и качество обслуживания, удобство и передовые технологии. Более 20 миллионов пользователей активно пользуются «ВТБ Онлайн», а ежемесячное число клиентов цифровых сервисов увеличилось на одну треть за последний год.

ВТБ продолжает развивать свои партнерские проекты: была запущена кобрендинговая карта с «Аэрофлотом», предложена зарплатная карта для сотрудников РЖД, а также началась выдача кредитных карт через работников крупных торговых сетей «М. Видео», «Эльдорадо», а также в салонах связи «Мегафон» и на платформе «Финфорт».

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