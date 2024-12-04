Высокий кредитный рейтинг банка «НОВИКОМ» подтвердило НРА

Елена Георгиева, председатель правления банка и куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России, подчеркнула, что стабильное развитие НОВИКОМа основано на тесном взаимодействии с акционером, его поддержке, а также утвержденной им стратегии. Она отметила, что эксперты НРА высоко оценили деятельность банка и повысили базовый рейтинг, отражающий качество управления ключевыми бизнес-процессами и балансом, на одну ступень. Это говорит о росте стоимости вложений акционера в капитал банка.