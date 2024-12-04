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Posted 4 декабря, 11:23

Published 4 декабря, 11:23

Modified 4 декабря, 11:23

Updated 4 декабря, 11:23

Высокий кредитный рейтинг банка «НОВИКОМ» подтвердило НРА

Высокий кредитный рейтинг банка «НОВИКОМ» подтвердило НРА

4 декабря 2024, 11:23
Фото: НОВИКОМ.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило рейтинг НОВИКОМа, дочернего банка госкорпорации «Ростех», на уровне AA|ru| с прогнозом «стабильный». Базовый рейтинг, отражающий собственную кредитоспособность банка, был повышен до уровня А|ru|.

Повышение рейтинга связано с прочными позициями банка на рынке, широкой клиентской базой и высокой рентабельностью, информирует newstracker.ru. В отчете агентства также акцентировано внимание на успешной интеграции в бизнес-процессы основного акционера и устойчивой прибыльности банка.

НОВИКОМ входит в число двадцати крупнейших банков России по объему активов, которые на 1 октября 2024 года составили 840 миллиардов рублей. Банк активно осуществляет реализацию стратегических инициатив и мер государственной поддержки, что содействует укреплению его позиций в приоритетных отраслях экономики. Основными клиентами кредитно-финансовой организации являются ведущие высокотехнологичные компании России. Также банк активно сотрудничает с государственными учреждениями и институтами развития.

Повышение базового рейтинга НОВИКОМа объясняется высоким качеством и диверсификацией его кредитного портфеля, эффективной системой управления рисками, прозрачностью корпоративного управления и высокими показателями рентабельности и операционной эффективности.

За девять месяцев текущего года чистая прибыль банка «НОВИКОМ» составила 22,3 миллиарда рублей. Качество активов остается на высоком уровне: корпоративные кредиты составляют 76% ссудной задолженности, а резервы полностью покрывают возможные риски.⠀

НОВИКОМ активно развивает свою инфраструктуру, включая головной офис в Москве, пять филиалов и 24 дополнительных офиса, а также представительство на Кубе. Это обеспечивает широкий доступ к банковским услугам.

Елена Георгиева, председатель правления банка и куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России, подчеркнула, что стабильное развитие НОВИКОМа основано на тесном взаимодействии с акционером, его поддержке, а также утвержденной им стратегии. Она отметила, что эксперты НРА высоко оценили деятельность банка и повысили базовый рейтинг, отражающий качество управления ключевыми бизнес-процессами и балансом, на одну ступень. Это говорит о росте стоимости вложений акционера в капитал банка.

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