Юговские сыроделы попросили налоговую проверить своих конкурентов

Posted 4 декабря, 08:06
Published 4 декабря, 08:06
Modified 4 декабря, 08:08
Updated 4 декабря, 08:08
Из семи исков к налоговым органам, поданных Юговским комбинатом в разных регионах страны, только один отклонен по формальным признакам. Основываясь на отсутствии доказательств досудебного урегулирования вопроса, Арбитражный суд Удмуртии постановил требования ЮКМП отклонить и вернуть уплаченную пошлину заявителю.
Больше всех продвинулось рассмотрение дела в Арбитражном суде Татарстана. Здесь суд принял к рассмотрению уже уточненные требования ЮКМП к ФНС. Предприятие просит обязать налоговую заняться выявлением на территории республики производителей, в чей ассортимент производимой продукции входят продукты с замещением молочного жира от 50% до 100% от жировой фазы заменителем молочного жира и проверке правильности применения ставки НДС при реализации данных продуктов. Кроме того, ЮКМП хочет, чтобы налоговые органы проверили молочные предприятия «Арча», маслосыркомбинат «Сабинский», «Бугульминский молочный комбинат», «Производственное объединение „ВАМИН Татарстан“, „Буинский маслодельно-сыродельный комбинат“ в части правильности применения ставки НДС при реализации продуктов с замещением молочного жира от 50% до 100% от жировой фазы заменителем молочного жир.
Основное, что просит в иске Юговской комбинат — признать незаконным бездействие налоговых органов Татарстана в отношении данных производителей молочной продукции.
Таким образом, ЮКМП в семи регионах — Удмуртии, Татарстане, Адыгее, республике Алтай, Омской, Ростовской областях и в Краснодарском крае — пытается доказать в судах, что налоговые органы «не замечают», что конкуренты применяют льготные ставки по НДС в 10% тогда, когда по закону не имеют на это права. Во всех регионах, кроме Удмуртии, суды начали рассматривать иски Юговских сыроделов к налоговым органам.
Ранее ЮКМП проиграл споры с пермскими налоговиками, выстаивавшими комбинату по итогам двух проверок требования по уплате в бюджет недоимки по НДС и пени на сумму 1,1 млрд рублей. В 2022 году было возбуждено уголовное дело по факту налогового преступления. По официальному сообщению СКР, гендиректор ЮКМП Сергей Хазов и его бенефициар Сергей Поздеев признали вину в налоговом преступлении. Недоимка была полностью погашена. Несмотря на это, комбинат продолжал в арбитраже оспаривать законность налоговой проверки, в конце октября предприятию было отказано в апелляционной инстанции во второй раз.