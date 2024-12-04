Юговские сыроделы попросили налоговую проверить своих конкурентов

Ранее ЮКМП проиграл споры с пермскими налоговиками, выстаивавшими комбинату по итогам двух проверок требования по уплате в бюджет недоимки по НДС и пени на сумму 1,1 млрд рублей. В 2022 году было возбуждено уголовное дело по факту налогового преступления. По официальному сообщению СКР, гендиректор ЮКМП Сергей Хазов и его бенефициар Сергей Поздеев признали вину в налоговом преступлении. Недоимка была полностью погашена. Несмотря на это, комбинат продолжал в арбитраже оспаривать законность налоговой проверки, в конце октября предприятию было отказано в апелляционной инстанции во второй раз.