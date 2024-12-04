«Зажал кофе жадный скуф»: треш-стримершу из Перми задержали полицейские в Сочи

Posted 4 декабря, 16:47
Published 4 декабря, 16:47
Modified 4 декабря, 16:50
Updated 4 декабря, 16:50
32-летняя жительница Перми устроила скандал в салоне продажи нагревателей табака из-за того, что ей не предложили кофе. Видео публикует пресс-служба полиции Сочи.
Свое возмущение гостья южного города сопровождала матерной лексикой и снимала все это на видео, которое выложила к себе в соцсети.
На видеофиксацию правонарушения обратили внимание сотрудники сочинской полиции.
Гостью города задержали. В отношении пермячки составили административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и до суда поместили в камеру для задержанных.
Ребенка жительницы Осы оскорбили прямо в ходе детского мероприятия. Она пожаловалась в прокуратуру и добилась компенсации.