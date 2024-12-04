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Posted 4 декабря, 16:47

Published 4 декабря, 16:47

Modified 4 декабря, 16:50

Updated 4 декабря, 16:50

Жительница Перми устроила скандал в сочинском магазине и задержана полицией

«Зажал кофе жадный скуф»: треш-стримершу из Перми задержали полицейские в Сочи

4 декабря 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney.

Жительница Перми устроила скандал в сочинском магазине и задержана полицией

Женщина до суда помещена в камеру для задержанных

32-летняя жительница Перми устроила скандал в салоне продажи нагревателей табака из-за того, что ей не предложили кофе. Видео публикует пресс-служба полиции Сочи.

Свое возмущение гостья южного города сопровождала матерной лексикой и снимала все это на видео, которое выложила к себе в соцсети.

На видеофиксацию правонарушения обратили внимание сотрудники сочинской полиции.

Гостью города задержали. В отношении пермячки составили административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и до суда поместили в камеру для задержанных.

Ребенка жительницы Осы оскорбили прямо в ходе детского мероприятия. Она пожаловалась в прокуратуру и добилась компенсации.

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