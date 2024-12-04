Житель Чусового умышленно протаранил и серьезно повредил машины соседей

Полицейские выяснили, что причиной повреждений стали личные неприязненные отношения к соседям. В тот день фигурант пришел к дому потерпевших, где у них произошла ссора, в ходе которой обвиняемый приставил к шее женщины туристический нож и высказал в ее адрес угрозу убийством. На крики жертвы о помощи прибежал сосед, который пресек действия злоумышленника. Также на шум из дома выбежал супруг потерпевшей, и у него с фигурантом произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый ударил мужчину деревянным черенком по голове, после чего сел за руль находящегося в его пользовании автомобиля и протаранил им транспортные средства соседей.