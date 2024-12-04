Житель Чусового умышленно протаранил и серьезно повредил машины соседей

Posted 4 декабря, 08:58
Published 4 декабря, 08:58
Modified 4 декабря, 09:01
Updated 4 декабря, 09:01
Житель Чусового вступил в конфликт с соседями и повредил их автомобили на 800 тыс. рублей. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В апреле в дежурную часть территориального отдела внутренних дел обратился 41-летний мужчина. Он сообщил, что его автомобиль и транспортные средства соседей получили значительные повреждения.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Полицейские установили, что к повреждению чужого имущества причастен сосед потерпевших. Оказалось, что обвиняемый специально допустил наезд на автомобили жертв. Ущерб, причиненный противоправными действиями, составил более 800 тыс. рублей.
Полицейские выяснили, что причиной повреждений стали личные неприязненные отношения к соседям. В тот день фигурант пришел к дому потерпевших, где у них произошла ссора, в ходе которой обвиняемый приставил к шее женщины туристический нож и высказал в ее адрес угрозу убийством. На крики жертвы о помощи прибежал сосед, который пресек действия злоумышленника. Также на шум из дома выбежал супруг потерпевшей, и у него с фигурантом произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый ударил мужчину деревянным черенком по голове, после чего сел за руль находящегося в его пользовании автомобиля и протаранил им транспортные средства соседей.
Вину в содеянном злоумышленник признал частично, настаивая, что убийством никому не угрожал и ударов никому не наносил.
Дознанием отдела МВД России «Чусовской» завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия», ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 167 «Умышленное повреждение чужого имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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