«А как быть пенсионерам?». Жители Чусового возмущены гигантской платой за отопление

«Что ж выходит теперь: заплати за отопление и зубы на полку? А как быть пенсионерам с пенсией 14-20 тысяч? А тем, у кого зарплаты не средние по региону?» — возмущены жители. Они создали чат, в котором обсуждают проблему, и намерены составить коллективное обращение в прокуратуру. Кроме того, люди говорят, что часто пишут комментарии в официальных группах органов власти, но им пока никто не объяснил, почему так резко вырос тариф.