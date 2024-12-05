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Posted 5 декабря, 06:54

Published 5 декабря, 06:54

Modified 5 декабря, 07:24

Updated 5 декабря, 07:24

Жителям Чусового почти в два раза подняли плату за отопление

«А как быть пенсионерам?». Жители Чусового возмущены гигантской платой за отопление

5 декабря 2024, 06:54
Фото: 1MI.

Жителям Чусового почти в два раза подняли плату за отопление

Сюжет
Коммунальный рай
Люди говорят, что им не могут объяснить причину такого резкого повышения тарифов, и хотят записать видеообращение к президенту России.

Жители микрорайона Больничная гора в городе Чусовой жалуются на резко подскочившие цены на отопление. По словам людей, в ноябре они платили почти в два раза меньше. Да и квитанции, предоставленные корреспонденту Properm.ru, говорят о том же: например, за октябрь текущего года жительнице одного из домов было начислено около 3,8 тыс. рублей, а за ноябрь — около 6,7 тыс. рублей. Похожее повышение стоимости почти в два раза наблюдается и в других домах.

Фото: предоставлено жителями Чусового

«Что ж выходит теперь: заплати за отопление и зубы на полку? А как быть пенсионерам с пенсией 14-20 тысяч? А тем, у кого зарплаты не средние по региону?» — возмущены жители. Они создали чат, в котором обсуждают проблему, и намерены составить коллективное обращение в прокуратуру. Кроме того, люди говорят, что часто пишут комментарии в официальных группах органов власти, но им пока никто не объяснил, почему так резко вырос тариф.

В районе Больничная гора находятся как пригодные для проживания, так и аварийные дома. Местные жители рассказали, что сами нанимали независимых экспертов для получения статуса аварийности, а администрация Чусового только подтвердила факт и оформила документы. Расселение планируется в 2030 году, но власти могут сократить срок.

Пресс-служба администрации Чусовского городского округа 20 августа отвечала жителям в комментариях, что плата в отопительном сезоне 2024–2025 годов будет рассчитываться на основании утвержденных тарифов и нормативов. «Превышение предельных индексов в этот период не планируется», — говорится в сообщении чиновников.

Фото: предоставлено жителями Чусового

Корреспондент Properm.ru направила запросы в Инспекцию Госжилнадзора Пермского края и Минтарифов Прикамья. Ответ на них ожидается.

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