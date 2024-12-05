Адвокат пыталась пронести в СИЗО-1 в Перми «запрещенку»

В следственный изолятор №1 к одному из подозреваемых прибыла адвокат для проведения процессуальных действий. На контрольно-пропускном пункте учреждения на вопрос сотрудника о наличии запрещенных предметов, адвокат ответила, что таковых не имеется. В результате досмотра металлодетектор выдал сигнал о наличии металлических предметов в личных вещах. При дополнительной проверке металлодетектором ее сумки в канцелярском пенале была обнаружена и изъята флэш-карта.