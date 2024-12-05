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Posted 5 декабря, 14:33

Published 5 декабря, 14:33

Modified 5 декабря, 14:35

Updated 5 декабря, 14:35

В Перми женщина-адвокат пыталась пронести в СИЗО флэш-карту

Адвокат пыталась пронести в СИЗО-1 в Перми «запрещенку»

5 декабря 2024, 14:33
Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю..

В Перми женщина-адвокат пыталась пронести в СИЗО флэш-карту

У женщины из сумки изъята флэш-карта.

Сотрудники следственного изолятора №1, расположенного в Перми, предотвратили попытку проноса запрещенных предметов в СИЗО. Об этом сообщают в ГУФСИН России по Пермскому краю.

В следственный изолятор №1 к одному из подозреваемых прибыла адвокат для проведения процессуальных действий. На контрольно-пропускном пункте учреждения на вопрос сотрудника о наличии запрещенных предметов, адвокат ответила, что таковых не имеется. В результате досмотра металлодетектор выдал сигнал о наличии металлических предметов в личных вещах. При дополнительной проверке металлодетектором ее сумки в канцелярском пенале была обнаружена и изъята флэш-карта.

О данном происшествии было доложено руководству учреждения и в ГУФСИН России по Пермскому краю. В отношении адвоката составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.

В ноябре сообщалось, что прокуратура Пермского края выявила нарушения в работе ИК-28 в Березниках. В частности, осуждённых плохо кормили и неверно наказывали.

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#Общество#Пермь#Гуфсин#Сизо#Адвокат
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