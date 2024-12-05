Бензин и дизельное топливо вновь подорожали в Прикамье

Posted 5 декабря, 10:54
Published 5 декабря, 10:54
Modified 5 декабря, 10:56
Updated 5 декабря, 10:56
Цены на дизельное топливо и бензин в Прикамье снова поднялись за неделю. По данным Росстата на период с 26 ноября по 2 декабря, средняя цена автомобильного бензина составляет 60,09 рубля. Неделей ранее она установилась на уровне 59,76 рубля.
Бензин марки АИ-92 подорожал на 34 копейки и стал стоить 54,58 рубля, АИ-95 — 59,13 рубля (неделей ранее — 58,83 рубля). Стал недоступнее для пермских водителей и бензин АИ-98 и выше — 82,84 рубля (ранее — 82,44 рубля). Дизельное топливо стало дороже на 59 копеек — цена за литр составляет 69,69 рубля.
Цены на бензин менялись за прошедшую неделю в 74 субъектах России. Больше всего они «подскочили» в Севастополе (+1,3%), Республиках Татарстан (+1,1%) и Дагестан (+1,0%).