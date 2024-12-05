Бензин и дизельное топливо вновь подорожали в Прикамье

Цены на дизельное топливо и бензин в Прикамье снова поднялись за неделю. По данным Росстата на период с 26 ноября по 2 декабря, средняя цена автомобильного бензина составляет 60,09 рубля. Неделей ранее она установилась на уровне 59,76 рубля.