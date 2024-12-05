Бывший детский санаторий в Перми передан РПЦ

Posted 5 декабря, 12:32
Published 5 декабря, 12:32
Modified 5 декабря, 12:35
Updated 5 декабря, 12:35
Неиспользуемые здания детского санатория и водокачки в районе станции Бахаревка в Перми передали женскому монастырю РПЦ для организации детского досуга. Об этом сообщают в краевом минимущества.
Сегодня подписан договор о передаче имущества Богородице-Казанскому Серафимо-Алексеевскому Бахаревскому женскому монастырю. Корпус будет использоваться под детскую воскресную школу и православный детский лагерь. Напомним, что вблизи монастыря на Бахаревке располагается новый микрорайон для многодетных семей, подобное учреждение для детского досуга здесь будет особенно востребовано.
Объекты сначала хотели приватизировать через аукцион. Но в августе из прогнозного плана приватизации госимущества Пермского края исключили земельный участок площадью 1,32 га с нежилым зданием и зданием водокачки по ул. Пристанционная в районе станции Бахаревка. Как отмечалось в документах минимущества, у учреждения «существует потребность в имуществе в целях устройства воскресной школы и православного детского лагеря». «Монастырь готовы нести расходы на содержание и восстановление зданий», — поясняла глава минимущества Лариса Ведерникова.
Передано здание бывшего детского пульмонологического санатория «Светлана» 1944 года постройки на ул. Пристанционной, 37 и соседнее здание водокачки. Сам санаторий теперь находится на улице Танцорова.