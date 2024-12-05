Бывший детский санаторий в Перми передан РПЦ

Объекты сначала хотели приватизировать через аукцион. Но в августе из прогнозного плана приватизации госимущества Пермского края исключили земельный участок площадью 1,32 га с нежилым зданием и зданием водокачки по ул. Пристанционная в районе станции Бахаревка. Как отмечалось в документах минимущества, у учреждения «существует потребность в имуществе в целях устройства воскресной школы и православного детского лагеря». «Монастырь готовы нести расходы на содержание и восстановление зданий», — поясняла глава минимущества Лариса Ведерникова.