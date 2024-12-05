properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 12:32

Published 5 декабря, 12:32

Modified 5 декабря, 12:35

Updated 5 декабря, 12:35

В Перми бывший детский санаторий передан монастырю РПЦ

Бывший детский санаторий в Перми передан РПЦ

5 декабря 2024, 12:32
Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

В Перми бывший детский санаторий передан монастырю РПЦ

Сюжет
Рпц
Неиспользуемые здания в районе станции Бахаревка передали монастырю для организации детского досуга.

Неиспользуемые здания детского санатория и водокачки в районе станции Бахаревка в Перми передали женскому монастырю РПЦ для организации детского досуга. Об этом сообщают в краевом минимущества.

Сегодня подписан договор о передаче имущества Богородице-Казанскому Серафимо-Алексеевскому Бахаревскому женскому монастырю. Корпус будет использоваться под детскую воскресную школу и православный детский лагерь. Напомним, что вблизи монастыря на Бахаревке располагается новый микрорайон для многодетных семей, подобное учреждение для детского досуга здесь будет особенно востребовано.

Объекты сначала хотели приватизировать через аукцион. Но в августе из прогнозного плана приватизации госимущества Пермского края исключили земельный участок площадью 1,32 га с нежилым зданием и зданием водокачки по ул. Пристанционная в районе станции Бахаревка. Как отмечалось в документах минимущества, у учреждения «существует потребность в имуществе в целях устройства воскресной школы и православного детского лагеря». «Монастырь готовы нести расходы на содержание и восстановление зданий», — поясняла глава минимущества Лариса Ведерникова.

Передано здание бывшего детского пульмонологического санатория «Светлана» 1944 года постройки на ул. Пристанционной, 37 и соседнее здание водокачки. Сам санаторий теперь находится на улице Танцорова.

Читайте также:
Директор музея современного искусства PERMM покидает свой постУ трёх студентов пермского университета из Туркменистана выявлен туберкулезВ Перми с начала года убрали более 500 гаражей-самостроев
#Общество#Пермь#Рпц#РПЦ МП#Монастырь#Минимущества Прикамья#Минимущества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика