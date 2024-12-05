Чиновники хотят снести ТЦ и магазины ради строительства развязки на шоссе Космонавтов

По мнению властей Перми, в отношении зданий были обнаружены нарушения порядка оформления документов на право собственности. Объекты находятся рядом с территорией, на которой построят двухуровневую развязку (пересечение шоссе Космонавтов с ул. Промышленной и Оверятской), обращает внимание «Ъ-Прикамье». В здании на шоссе Космонавтов, 186 находится магазин «А.В.Т.-Спорт» (обувная фабрика «Трек»), в доме №188 — супермаркеты «Пятерочка» и «Монетка», иные магазины, а также компании «Ависта», «СтанкоАльянс» и центр по ремонту фар. Кроме того, администрация района хочет снести двухэтажный ТЦ на шоссе Космонавтов, 172-174 — в нем открыты салоны мебели «Дом мебели Турбиных» и O`Prime, супермаркет, пункт выдачи интернет-заказов и другие организации. Известно также, что на шоссе Космонавтов, 198 расположен салон автодилера Kia, Kaiyi, Baic — «Вега-моторс».