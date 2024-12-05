properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 05:12

Published 5 декабря, 05:12

Modified 5 декабря, 05:14

Updated 5 декабря, 05:14

Власти планируют снос ТЦ и магазинов для появления развязки на шоссе Космонавтов

Чиновники хотят снести ТЦ и магазины ради строительства развязки на шоссе Космонавтов

5 декабря 2024, 05:12
Фото: Google Maps.

Власти планируют снос ТЦ и магазинов для появления развязки на шоссе Космонавтов

Сюжет
Пермские дороги
Дата рассмотрения исков пока не назначена.

Администрация Индустриального района Перми планирует снести несколько торговых центров и магазинов, находящихся на шоссе Космонавтов, 172, 186, 188 и 240. Чиновники уже направили в Арбитражный суд Пермского края пять исковых заявлений о признании объектов самовольными постройками. Иски были зарегистрированы на прошлой неделе, 26 ноября.

По мнению властей Перми, в отношении зданий были обнаружены нарушения порядка оформления документов на право собственности. Объекты находятся рядом с территорией, на которой построят двухуровневую развязку (пересечение шоссе Космонавтов с ул. Промышленной и Оверятской), обращает внимание «Ъ-Прикамье». В здании на шоссе Космонавтов, 186 находится магазин «А.В.Т.-Спорт» (обувная фабрика «Трек»), в доме №188 — супермаркеты «Пятерочка» и «Монетка», иные магазины, а также компании «Ависта», «СтанкоАльянс» и центр по ремонту фар. Кроме того, администрация района хочет снести двухэтажный ТЦ на шоссе Космонавтов, 172-174 — в нем открыты салоны мебели «Дом мебели Турбиных» и O`Prime, супермаркет, пункт выдачи интернет-заказов и другие организации. Известно также, что на шоссе Космонавтов, 198 расположен салон автодилера Kia, Kaiyi, Baic — «Вега-моторс».

В отношении зданий с участками на шоссе Космонавтов, 186 и 188 приняты обеспечительные меры в виде запрета государственной регистрации сделок. Заявление по ТЦ на шоссе Космонавтов, 172-174 суд оставил без движения.

Читайте также:
В Орджоникидзевском районе снесли дом и обязали собственника оплатить демонтажВ Перми два египтянина предстанут перед судом за совершение разбойного нападенияЮговские сыроделы попросили налоговую проверить своих конкурентов
#Общество#Суд#Пермь#Пермские дороги#Арбитражный суд#Шоссе космонавтов#Индустриальный район#Демонтаж#Снос
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика