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Posted 5 декабря, 10:35

Published 5 декабря, 10:35

Modified 5 декабря, 10:38

Updated 5 декабря, 10:38

Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева покидает пост

Директор музея современного искусства PERMM покидает свой пост

5 декабря 2024, 10:35
Фото: ВКонтакте/PERMM.

Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева покидает пост

Сюжет
Permm
Наиля Аллахвердиева говорит, что полностью реализовала свои планы по развитию музея.

Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева покидает свой пост. Завтра ее последний рабочий день, сообщает «Коммерсант-Прикамье»

В минкульте Пермского края эту информацию изданию подтвердили, сообщив, что Аллахвердиева написала заявление на увольнение по собственному желанию. И.о. директора музея временно будет назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы. Министерство займется поиском кандидата с релевантным опытом, кто смог бы возглавить музей на долгосрочной основе.

Наиля Аллахвердиева свое решение пояснила изданию тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея.

В ноябре оказалось, что Музей современного искусства PERMM заключил договоры на организацию выставок с художником Арсением Сергеевым, у которого отношения нерабочего характера с директором музея Наилей Аллахвердиевой.

Но в этом случае Наиля Аллахвердиева уведомляла учредителя музея, Министерство культуры Пермского края, о возможном «конфликте интересов». Более того, музей PERMM «получил рекомендации от Департамента по профилактике коррупции администрации губернатора» и эти рекомендации выполнил. Например, создали комиссию по приемке работ, проверили все контракты с Арсением Сергеевым, нарушений не нашли. В итоге сейчас в суде спор идет о двух договорах, которые, по мнению прокуратуры, не были согласованы с минкультом, а по мнению музея, были согласованы.

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#Пермь#Permm#Культура#Наиля аллахвердиева
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