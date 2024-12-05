Директор музея современного искусства PERMM покидает свой пост

Posted 5 декабря, 10:35
Published 5 декабря, 10:35
Modified 5 декабря, 10:38
Updated 5 декабря, 10:38
Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева покидает свой пост. Завтра ее последний рабочий день, сообщает «Коммерсант-Прикамье»
В минкульте Пермского края эту информацию изданию подтвердили, сообщив, что Аллахвердиева написала заявление на увольнение по собственному желанию. И.о. директора музея временно будет назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы. Министерство займется поиском кандидата с релевантным опытом, кто смог бы возглавить музей на долгосрочной основе.
Наиля Аллахвердиева свое решение пояснила изданию тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея.
В ноябре оказалось, что Музей современного искусства PERMM заключил договоры на организацию выставок с художником Арсением Сергеевым, у которого отношения нерабочего характера с директором музея Наилей Аллахвердиевой.
Но в этом случае Наиля Аллахвердиева уведомляла учредителя музея, Министерство культуры Пермского края, о возможном «конфликте интересов». Более того, музей PERMM «получил рекомендации от Департамента по профилактике коррупции администрации губернатора» и эти рекомендации выполнил. Например, создали комиссию по приемке работ, проверили все контракты с Арсением Сергеевым, нарушений не нашли. В итоге сейчас в суде спор идет о двух договорах, которые, по мнению прокуратуры, не были согласованы с минкультом, а по мнению музея, были согласованы.