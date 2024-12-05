Директор музея современного искусства PERMM покидает свой пост

Но в этом случае Наиля Аллахвердиева уведомляла учредителя музея, Министерство культуры Пермского края, о возможном «конфликте интересов». Более того, музей PERMM «получил рекомендации от Департамента по профилактике коррупции администрации губернатора» и эти рекомендации выполнил. Например, создали комиссию по приемке работ, проверили все контракты с Арсением Сергеевым, нарушений не нашли. В итоге сейчас в суде спор идет о двух договорах, которые, по мнению прокуратуры, не были согласованы с минкультом, а по мнению музея, были согласованы.