Достраивающий два дома в ЖК «Триумф» подрядчик вновь привлек внимание прокуратуры

Ранее «Жилстрой» уже привлекал внимание властей, затягивая сроки стройки и выбиваясь из существующего графика. Советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов в начале лета текущего года сообщал, что подрядчику дали возможность достроить дом на Карпинского, 110а. По информации сайта Фонда защиты прав дольщиков Пермского края, 1 августа был также подписан договор на достройку соседнего дома по Карпинского, 11о — исполнителем выбрано ООО СК «Эталон». Еще раньше, в марте, прокуратура вносила представление компании «Жилстрой» за нарушение сроков стройки. Застройщиком ЖК «Триумф» была группа компаний «Классик» (жилищно-строительный кооператив «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь»), однако осенью 2020 года ее признали банкротом.