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Posted 5 декабря, 09:55

Published 5 декабря, 09:55

Modified 5 декабря, 09:57

Updated 5 декабря, 09:57

Подрядчик на достройку двух проблемных домов в ЖК «Триумф» опять затянул сроки

Достраивающий два дома в ЖК «Триумф» подрядчик вновь привлек внимание прокуратуры

5 декабря 2024, 09:55
Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Подрядчик на достройку двух проблемных домов в ЖК «Триумф» опять затянул сроки

Сюжет
Никогданибудь
Сроки сдачи домов неоднократно переносились. Компания должна была сдать их в IV квартале этого года.

Прокуратура Индустриального района Перми проверила ход строительства многоквартирных домов по ул. Карпинского, 110 и 110а (ЖК «Триумф»). Подрядная организация ООО «Жилстрой» вновь получила представление надзорного органа за несоблюдение сроков выполнения работ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья, руководителю подрядчика — компании ООО «Эталон» — объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Ситуация с окончанием возведения долгостроев и восстановлением прав обманутых дольщиков осталась на особом контроле надзорного ведомства.

Ранее «Жилстрой» уже привлекал внимание властей, затягивая сроки стройки и выбиваясь из существующего графика. Советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов в начале лета текущего года сообщал, что подрядчику дали возможность достроить дом на Карпинского, 110а. По информации сайта Фонда защиты прав дольщиков Пермского края, 1 августа был также подписан договор на достройку соседнего дома по Карпинского, 11о — исполнителем выбрано ООО СК «Эталон». Еще раньше, в марте, прокуратура вносила представление компании «Жилстрой» за нарушение сроков стройки. Застройщиком ЖК «Триумф» была группа компаний «Классик» (жилищно-строительный кооператив «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь»), однако осенью 2020 года ее признали банкротом.

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#Недвижимость#Общество#Никогданибудь#Обманутые дольщики#Пермь#Прокуратура
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