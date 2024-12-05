Экс-директор музея PERMM покидает Пермь

Posted 5 декабря, 13:31
Published 5 декабря, 13:31
Modified 5 декабря, 13:34
Updated 5 декабря, 13:34
Бывший директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева заявила о намерении покинуть Пермь. Первым на пост искусствоведа Ксении Коробейниковой в телеграм-канале «Ку-ку киндер» обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Искусствовед приводит слова Аллахвердиевой, что с Пермью она была связана работой в музее. «Вне него я не вижу перспектив», — подчеркнула она.
О том, что директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева покидает свой пост, стало известно сегодня. Завтра ее последний рабочий день.
Аллахвердиева написала заявление на увольнение по собственному желанию. И.о. директора музея временно будет назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы. Министерство культуры, являющееся учредителем музея, займется поиском кандидата с релевантным опытом, кто смог бы возглавить музей на долгосрочной основе.
Наиля Аллахвердиева свое решение пояснила тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея.