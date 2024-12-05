properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 13:31

Published 5 декабря, 13:31

Modified 5 декабря, 13:34

Updated 5 декабря, 13:34

Директор PERMM Наиля Аллахвердиева заявила о намерении покинуть Пермь

Экс-директор музея PERMM покидает Пермь

5 декабря 2024, 13:31
Фото: ВКонтакте/PERMM.

Директор PERMM Наиля Аллахвердиева заявила о намерении покинуть Пермь

Сюжет
Permm
С Пермью она была связана работой в музее.

Бывший директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева заявила о намерении покинуть Пермь. Первым на пост искусствоведа Ксении Коробейниковой в телеграм-канале «Ку-ку киндер» обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Искусствовед приводит слова Аллахвердиевой, что с Пермью она была связана работой в музее. «Вне него я не вижу перспектив», — подчеркнула она.

О том, что директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева покидает свой пост, стало известно сегодня. Завтра ее последний рабочий день.

Аллахвердиева написала заявление на увольнение по собственному желанию. И.о. директора музея временно будет назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы. Министерство культуры, являющееся учредителем музея, займется поиском кандидата с релевантным опытом, кто смог бы возглавить музей на долгосрочной основе.

Наиля Аллахвердиева свое решение пояснила тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея.

Читайте также:
Директор музея современного искусства PERMM покидает свой постМузей PERMM объяснил, почему использовал родственные связи для организации выставкиВ пермском музее прошли обыски по делу его основателя, признанного террористом
#Пермь#Permm#Культура#Наиля аллахвердиева
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика