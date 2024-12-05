Экс-руководитель УКС Перми проведет новый год в СИЗО

Posted 5 декабря, 07:46
Published 5 декабря, 07:46
Modified 5 декабря, 08:41
Updated 5 декабря, 08:41
Экс-директор муниципального управления капстроительства Ирина Чиркова до 7 февраля 2025 года останется в СИЗО. Судья Дзержинского райсуда Ольга Лядова сегодня отказала адвокатам бывшей чиновницы в смягчении меры пресечения.
Сейчас в СУ СКР по Пермскому краю продолжается расследование о получении Чирковой взятки в 5,49 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки от директора коммерческой организации ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6» Сергея Микова.
Два дня назад давший на нее показания Миков отправился под домашний арест.
Сергей Миков управляет «Трестом №6» и еще несколькими строительными компаниями, в разные периоды получавшими госконтракты от мэрии Перми. В 2019 году предприятия занялись руконструкцией Дворца Молодежи. Размер контракта — 730,6 млн рублей.
После реконструкции объект не был принят Госстройнадзором, строителям предъявили претензии к обеспечению в здании пожарной безопасности. Подрядчику необходимо было внести изменения в проект, пройти повторную экспертизу и привести объект в соответствие с внесенными изменениями.
Ирина Чиркова ранее руководила управлением жилищных отношений мэрии Перми. В сентябре 2020 года она возглавила городской УКС.