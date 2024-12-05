Экс-руководитель УКС Перми проведет новый год в СИЗО

После реконструкции объект не был принят Госстройнадзором, строителям предъявили претензии к обеспечению в здании пожарной безопасности. Подрядчику необходимо было внести изменения в проект, пройти повторную экспертизу и привести объект в соответствие с внесенными изменениями.