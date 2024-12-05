Еще в три населенных пункта Пермского края смогут заходить круизные лайнеры

Уже сейчас идет работа над причалом для Соликамска — он готов на 90% и будет установлен в 2025-м. «В проекте в последующие три года поставить три причала в Добрянку, Осу и в Ильинский. Мы хотели бы, чтобы туда тоже заходили круизные лайнеры», — говорит Черников.