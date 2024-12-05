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Posted 5 декабря, 03:23

Published 5 декабря, 03:23

Modified 5 декабря, 03:25

Updated 5 декабря, 03:25

Еще в три населенных пункта Пермского края смогут заходить круизные лайнеры

Еще в три населенных пункта Пермского края смогут заходить круизные лайнеры

5 декабря 2024, 03:23
Фото: Акватрейл | Путешествия по Пермскому краю / Vk.
Сюжет
Добрянка
Причалы поставят в Добрянке, Осе и Ильиинском.

Еще три модульных причала планируют поставить в Пермском крае. Круизные суда смогут заходить в Добрянку, Осу и Ильинский, сообщает ТАСС со ссылкой на на заместителя председателя регионального правительства Алексея Черникова.

Уже сейчас идет работа над причалом для Соликамска — он готов на 90% и будет установлен в 2025-м. «В проекте в последующие три года поставить три причала в Добрянку, Осу и в Ильинский. Мы хотели бы, чтобы туда тоже заходили круизные лайнеры», — говорит Черников.

В начале октября модульный причал был установлен в музее «Хохловка». Его хотели поставить еще в 2023 году, но помешал засуха и низкий уровень воды в Каме.

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#Хохловка#Оса#Добрянка#Кама#Причал#Ильинский#Модульный причал#Судоходство
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