Ковид, СВО и другие обстоятельства. Как вернуть деньги за отмененный концерт

Никита тут же написал в поддержку «Яндекс Афиши», а затем заполнил форму на возврат денег. 8 марта ему ответили, что организатор начнет рассмотрение заявок с 15 апреля 2022 года. А дальше — ничего. Время от времени мужчина напоминает об обещанном возврате средств, но ему неизменно отвечают, что партнер не дал ответа по заявке или его заявка находится в процессе обработки. Никита рассказал корреспонденту Properm.ru, что приобрел билеты в январе 2022 года — скоро исполнится три года, как деньги не хотят возвращать. Досудебную претензию он не составлял — говорит, что не разбирается в вопросе.