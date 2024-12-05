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Posted 5 декабря, 04:21

Published 5 декабря, 04:21

Modified 5 декабря, 04:43

Updated 5 декабря, 04:43

Как вернуть деньги за концерт, отмененный организатором

Ковид, СВО и другие обстоятельства. Как вернуть деньги за отмененный концерт

5 декабря 2024, 04:21
Фото: ideogram.ai.

Как вернуть деньги за концерт, отмененный организатором

Сюжет
FAQ
Что делать, если политическая ситуация или эпидемия мешают походу на концерт любимого исполнителя.

Путь первый: пока провальный

Фото: ideogram.ai

27 февраля 2022 года в Перми должен был состояться концерт рок-группы «Тараканы!». Пермяк Никита Захаров купил билет через сервис «Яндекс. Афиша», однако музыканты отменили выступление из-за начала СВО 24 февраля, а позже и вовсе выступили против проведения спецоперации и объявили о распаде. Но средства за билеты «Тараканы!» пообещали вернуть.

Никита тут же написал в поддержку «Яндекс Афиши», а затем заполнил форму на возврат денег. 8 марта ему ответили, что организатор начнет рассмотрение заявок с 15 апреля 2022 года. А дальше — ничего. Время от времени мужчина напоминает об обещанном возврате средств, но ему неизменно отвечают, что партнер не дал ответа по заявке или его заявка находится в процессе обработки. Никита рассказал корреспонденту Properm.ru, что приобрел билеты в январе 2022 года — скоро исполнится три года, как деньги не хотят возвращать. Досудебную претензию он не составлял — говорит, что не разбирается в вопросе.

Фото: Никита Захаров

Путь второй: долгий, но успешный

Есть и другой, относительно первого случая «быстрый» кейс. Пермяк планировал посетить концерт певицы Björk в московском «Крокус Сити Холл» 14 июня 2021 года и приобрел билеты. Однако певица перенесла концерт на 8 июня 2022 года, а в начале весны отменила выступление.

Мужчина отправил просьбу о возврате билетов 3 апреля того же года, приложив реквизиты счета, квитанции о покупке билетов и заявление. Но ему не ответили. 25 ноября истек срок в 180 дней — зачастую организаторы обещают вернуть деньги за билеты на культурные мероприятия в течение полугода. Но средства на счет так и не пришли. Несколько месяцев спустя, 9 марта 2023 года мужчина направил в адрес ООО «КАССИР.РУ — Национальный билетный оператор» досудебную претензию. И 22 марта свершилось — деньги пришли на банковский счет, правда, без комиссии.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru

А как правильно?

В ситуации с возвратом средств за отмененные мероприятия действует Закон о защите прав потребителей, говорит юрист Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Романа Ахметова Валерия Буркова.

Опираясь на него, можно направить претензию как организатору концерта, так и посреднику — агрегатору или электронному сервису. Как правило, у сервисов есть формы обратной связи на сайте, но лучше всего отправить претензию на бумажном носителе по адресу регистрации юридического лица — агрегатора. Чаще всего, фактический адрес размещается на вкладке «Контакты» или в «подвале» сайта.

Строгих правил для оформления досудебной претензии нет, ее можно подать в произвольной форме. Однако в тексте обязательно укажите следующие данные:

  • кто обратился с претензией;
  • к кому предъявляется претензия;
  • суть вопроса (кратко опишите ситуацию);
  • сумма претензии;
  • по каким реквизитам нужно вернуть деньги.

Ссылаться на нормативные акты не обязательно, но документы, подтверждающие вашу историю, такие как электронный билет и электронный чек о списании денежных средств нужно приложить.

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