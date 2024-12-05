Людям в Чусовом советуют ставить счетчики в ответ на претензии о стоимости отопления

«Нормативы могут быть пересмотрены снова лишь в следующих случаях: если текущие будут отменены судом, если изменится действующее законодательство, если в значительной мере изменятся климатические условия, жилищный фонд. В ближайшее время пересмотр нормативов не планируется», — говорят в краевом Минтарифов. Однако жители могут обратиться за субсидией в ИГЖН Пермского края, а после расчетов — в МФЦ или Минсоцразвития. Но это возмжоно лишь при условии, что в результате действия новых нормативов размер платы за тепло будет превышать размер установленного предельного индекса.