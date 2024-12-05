Людям в Чусовом советуют ставить счетчики в ответ на претензии о стоимости отопления

Posted 5 декабря, 13:31
Published 5 декабря, 13:31
Modified 5 декабря, 13:33
Updated 5 декабря, 13:33
В министерстве энергетики и тарифного регулирования Пермского края объяснили, почему выросла плата за отопление в Чусовом. Ранее люди жаловались, что в квитанциях за ноябрь указана сумма начислений, почти в два раза превышающая сумму за октябрь.
В пресс-службе регионального Минтарифов ответили на запрос корреспондента Properm.ru, что плата за отопление складывается из тарифа, умноженного на объем потребления ресурса (согласно установленному нормативу или фактическому потреблению). Тариф не менялся, изменились только нормативы по отоплению жилых помещений — они были пересмотрены 30 сентября текущего года по требованию прокуратуры.
Новые нормативы стали действовать с 13 октября. Они применяются, если в многоквартирном доме не установлен общедомовой счетчик тепловой энергии. Власти рекомендуют жителям установить такие приборы учета, чтобы оплачивать отопление по фактически потребленному ресурсу, а не расчетному. Нормативы установлены для всех муниципальных образований Прикамья, с учетом материала стен и этажности домов.
«Нормативы могут быть пересмотрены снова лишь в следующих случаях: если текущие будут отменены судом, если изменится действующее законодательство, если в значительной мере изменятся климатические условия, жилищный фонд. В ближайшее время пересмотр нормативов не планируется», — говорят в краевом Минтарифов. Однако жители могут обратиться за субсидией в ИГЖН Пермского края, а после расчетов — в МФЦ или Минсоцразвития. Но это возмжоно лишь при условии, что в результате действия новых нормативов размер платы за тепло будет превышать размер установленного предельного индекса.