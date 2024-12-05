properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 07:18

Published 5 декабря, 07:18

Modified 5 декабря, 07:21

Updated 5 декабря, 07:21

В Березниках обнаружили тело машиниста, занимавшегося благоустройством установки

Машинист в Березниках найден мертвым в разгар рабочей смены

5 декабря 2024, 07:18
Фото: 1MI.

В Березниках обнаружили тело машиниста, занимавшегося благоустройством установки

Причину случившегося установит специально собранная комиссия.

В Березниках в понедельник, 2 декабря, нашли тело мужчины без признаков жизни. Несчастный случай произошел в минувший понедельник, 2 декабря, с машинистом комбинированной дорожной машины ГАЗ-330232 МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники». Погибшего мужчину обнаружили во время рабочего дня при выполнении благоустройства территории остановки.

Как рассказали в пресс-службе Госинспекции труда Пермского края, сформирована комиссия по расследованию смерти машиниста на рабочем месте. Она установит обстоятельства и причины несчастного случая. Кроме того, проводится опрос, осмотр и правовой анализ документов, связанных с режимом труда и отдыха в организации, и других документов о трудовой деятельности водителя.

Если выяснится, что были нарушены требования трудового законодательства, то в отношении организации примут меры административного характера. А материалы расследования инцидента будут направлены в следственные органы, которые решат вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Читайте также:
Из-за аварии на сетях «Т-Плюс» в Перми под землю чуть не провалились два автомобиляПермская компания утаила от трудовой инспекции смерть работникаГлава фермы в Еловском районе скрыл от трудовой инспекции смерть тракториста
#Происшествия#Пермь#Несчастный случай#Машинист
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика