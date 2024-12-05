Машинист в Березниках найден мертвым в разгар рабочей смены

Как рассказали в пресс-службе Госинспекции труда Пермского края, сформирована комиссия по расследованию смерти машиниста на рабочем месте. Она установит обстоятельства и причины несчастного случая. Кроме того, проводится опрос, осмотр и правовой анализ документов, связанных с режимом труда и отдыха в организации, и других документов о трудовой деятельности водителя.