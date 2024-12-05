Машинист в Березниках найден мертвым в разгар рабочей смены

Posted 5 декабря, 07:18
Published 5 декабря, 07:18
Modified 5 декабря, 07:21
Updated 5 декабря, 07:21
В Березниках в понедельник, 2 декабря, нашли тело мужчины без признаков жизни. Несчастный случай произошел в минувший понедельник, 2 декабря, с машинистом комбинированной дорожной машины ГАЗ-330232 МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники». Погибшего мужчину обнаружили во время рабочего дня при выполнении благоустройства территории остановки.
Как рассказали в пресс-службе Госинспекции труда Пермского края, сформирована комиссия по расследованию смерти машиниста на рабочем месте. Она установит обстоятельства и причины несчастного случая. Кроме того, проводится опрос, осмотр и правовой анализ документов, связанных с режимом труда и отдыха в организации, и других документов о трудовой деятельности водителя.
Если выяснится, что были нарушены требования трудового законодательства, то в отношении организации примут меры административного характера. А материалы расследования инцидента будут направлены в следственные органы, которые решат вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.